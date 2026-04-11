Dr. BR Ambedkar Sangli Visit : 'माझ्या जन्माचं सार्थक झालं!' बाबासाहेबांनी ज्या कट्ट्यावर बसून ऊस खाल्ला, 'तो' कट्टा शेतकऱ्यानं आयुष्यभर जपला

Dr. B. R. Ambedkar Sangli Visit : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याशी सांगली जिल्ह्याच्या अनेक आठवणी जोडलेल्या असून, आजही त्या स्थानिकांच्या स्मरणात जिवंत आहेत. सांगली, मिरज आणि पलूस तालुक्यातील अंकलखोप येथे त्यांनी दिलेल्या भेटी आणि केलेले कार्यक्रम याबाबतच्या आठवणी आजही काही ज्येष्ठ नागरिक सांगताना दिसतात..मिरज येथे दलित समाजाच्या जमिनीचा प्रश्न गंभीर बनला (Ambedkar Miraj Story) होता. रेल्वे मंत्रालयाने ही जमीन आपल्या वापरासाठी ताब्यात घेतल्याने अनेक कुटुंबे भूमिहीन झाली होती. याबाबत स्थानिकांनी बाबासाहेबांकडे धाव घेतली..परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत त्यांनी संबंधित प्रकरणात खटला दाखल करून दलित समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा उभारला. या कामानिमित्त ते अनेकदा मिरज येथे येऊन गेल्याच्या आठवणी स्थानिकांमध्ये आजही जपल्या गेल्या आहेत..दरम्यान, सांगलीत दलित समाजाची लक्षणीय संख्या असल्याचे लक्षात आल्यानंतर बाबासाहेबांनी त्यांच्यासाठी जनजागृती सभा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सिद्धार्थनगर परिसरात सभेचे आयोजन करण्यात आले होते..सभेची वेळ सकाळी अकराची निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक परिस्थिती जवळून पाहण्यासाठी बाबासाहेब सकाळी आठ वाजताच त्या ठिकाणी पोहोचले. त्या वेळी सभेची तयारी सुरू असल्याने त्यांनी परिसरात फेरफटका मारत शेतीची पाहणी केली..याच दरम्यान एका शेतकऱ्याने त्यांना पाहून कुतूहलाने ऊस दिला. बाबासाहेबांनी तो ऊस खात शेतातील एका कट्ट्यावर बसून त्याच्याशी संवाद साधला. ओळख पटताच त्या शेतकऱ्याने त्यांना नम्रपणे दंडवत घालत, "तुमचे पाय माझ्या शेताला लागले, माझ्या जन्माचे सार्थक झाले!" अशा भावना व्यक्त केल्या. या घटनेतून बाबासाहेबांविषयी लोकांच्या मनातील अपार आदर स्पष्टपणे दिसून येतो..'तो' कट्टा शेतकऱ्यानं आयुष्यभर जपला!बाबासाहेब ज्या कट्ट्यावर बसले होते, त्या कट्ट्याचे त्या शेतकऱ्याने आयुष्यभर जतन केले. त्यांच्या निधनानंतरही कुणालाही त्या ठिकाणी पाय ठेवू दिला नाही. या घटनेचा उल्लेख बाबासाहेबांच्या चळवळीतील कार्यकर्ते पी. बी. पिसाळ यांनी आपल्या 'मी पावन झालो' या पुस्तकात केला आहे. सांगली जिल्ह्यातील या आठवणी बाबासाहेबांच्या कार्याचा आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव आजही किती खोलवर रुजलेला आहे, याची साक्ष देतात.