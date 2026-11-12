Agricultural Dragon Processing Industry : सांगलीच्या दुष्काळी तालुक्यात ड्रॅगन फ्रुटपासून वाईन निर्मीती; ३५ हजार लिटरचे उत्पादन, फळप्रक्रिया उद्योगाची नवी संधी

Dragon Fruit Wine Production : सांगली जिल्ह्यात गेल्या सात-आठ वर्षांत दुष्काळी तालुक्यांमध्ये झपाट्याने वाढलेल्या ड्रॅगन फ्रुटच्या उत्पादनापासून आता वाईन तयार करण्यात येत आहे. पलूस येथील मदर युनिटमध्ये यंदा सुमारे ३५ हजार लिटर वाईनचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. तीन वेगवेगळ्या ब्रँडद्वारे तिची विक्री केली जाणार आहे. उद्या (मंगळवारी) खासदार विशाल पाटील आणि आमदार विश्वजित कदम यांच्या हस्ते या वाईनचे अनावरण होणार आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यात फळप्रक्रिया उद्योगाची नवी संधी निर्माण होत आहे..महाराष्ट्रात २०१५ पासून ड्रॅगन फ्रुटची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी जत तालुक्यात या फळपिकाच्या लागवडीला येरळा प्रोजेक्ट सोसायटीने पुढाकार घेऊन प्रोत्साहन दिले. जिल्ह्यात सध्या आठ हजार एकरांवर ड्रॅगन फ्रुटची लागवड झाली आहे. एकरी सरासरी आठ ते पंधरा टन उत्पादन मिळते. दरवर्षी जुलै ते ऑगस्टदरम्यान सर्वच बागांमधील फळे एकाच वेळी बाजारात येतात. आवक वाढल्याने दर कोसळतात. अगदी ३० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत दर घसरल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते..या उत्पादकांना संघटित करण्यासाठी ‘महा ड्रॅगन फ्रुट असोसिएशन’ची स्थापना करण्यात आली. संघटनेने पिकाच्या मूल्यवर्धनावर भर दिला. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून ड्रॅगन फ्रुटपासून तयार केलेली वाईन बाजारात येत आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून वाईननिर्मितीसाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत..२०२४ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ‘ग्रेप सिटी’ येथे ३०० किलो ड्रॅगन फ्रूटपासून वाईन तयार करण्यात आली होती. बेल्जियम आणि नेदरलँड्स येथील परदेशी तज्ज्ञांनी या वाईनचे परीक्षण करून सकारात्मक अहवाल दिला होता. त्यानंतर ‘टेन पिक्स वाईन अँड ब्रुअरीज’ची स्थापना झाली. वाईनला मिळालेल्या सकारात्मक अहवालानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मान्यता घेऊन ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘टेन पिक्स वाईन अँड ब्रुअरीज प्रायव्हेट लिमिटेड’ची स्थापना करण्यात आली..या उपक्रमासाठी आनंदराव पवार (तडसर), उमेश बाबर (कुंडल), धनंजय यादव (रेणावी), प्रदीप पाटील (सांगली), महेश पाटील (शिरगुप्पी), दिगंबर माने (माहुली), जयकर साळुंखे (कमळापूर), अरुण पवार (तडसर), ॲड. अशोक पवार (परभणी), राकेश मुळे (सांगली) आणि सदाशिव अरणे (इचलकरंजी) यांनी पुढाकार घेतला..गेल्या जुलैमध्ये प्राचार्य डॉ. ए. डी. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मोहनराव कदम यांच्या हस्ते भारती विद्यापीठाच्या पलूस येथील मदर युनिटमध्ये वाईननिर्मिती सुरू झाली. तज्ज्ञ सतीश पाटील, प्रशांत राजमाने आणि कृष्णा शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. लवकरच राज्यभरातील वाईन दुकानांमध्ये ही वाईन उपलब्ध होणार आहे..Sangli Vulture Rescue : शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत सांगलीत कसं पोहोचलं दुर्मीळ गिधाड? पाठीवर आढळला 'ट्रॅकर' अन् पायात दिसला 'टॅग', वनविभागाचे उपचार सुरू.पहिल्या टप्प्यात पलूसमध्येच स्वतंत्र दुकानाद्वारे या वाईनची विक्री केली जाईल. त्यानंतर महाराष्ट्रभरातील वाईन दुकानांमध्ये तीन वेगवेगळ्या ब्रँडच्या नावाने विक्री सुरू होईल. आवक वाढल्यास फळांचे दर पडतात. त्यावर वाईन आणि इतर प्रक्रियायुक्त उत्पादने हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी या निमित्ताने एक चांगला पर्याय उपलब्ध होत आहे.- आनंदराव पवार, अध्यक्ष, महा ड्रॅगन फ्रुट असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.