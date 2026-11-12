पश्चिम महाराष्ट्र

Agricultural Dragon Processing Industry : सांगलीच्या दुष्काळी तालुक्यात ड्रॅगन फ्रुटपासून वाईन निर्मीती; ३५ हजार लिटरचे उत्पादन, फळप्रक्रिया उद्योगाची नवी संधी

Dragon Fruit Wine : सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात ड्रॅगन फ्रूटपासून तब्बल ३५ हजार लिटर वाइनची निर्मिती करण्यात आली आहे. शेतीमालाला मूल्यवर्धन देणाऱ्या या प्रयोगातून फळप्रक्रिया उद्योगाची नवी संधी निर्माण झाली आहे.
Agricultural Dragon Processing Industry

Agricultural Dragon Processing Industry

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Dragon Fruit Wine Production : सांगली जिल्ह्यात गेल्या सात-आठ वर्षांत दुष्काळी तालुक्यांमध्ये झपाट्याने वाढलेल्या ड्रॅगन फ्रुटच्या उत्पादनापासून आता वाईन तयार करण्यात येत आहे. पलूस येथील मदर युनिटमध्ये यंदा सुमारे ३५ हजार लिटर वाईनचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. तीन वेगवेगळ्या ब्रँडद्वारे तिची विक्री केली जाणार आहे. उद्या (मंगळवारी) खासदार विशाल पाटील आणि आमदार विश्‍वजित कदम यांच्या हस्ते या वाईनचे अनावरण होणार आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यात फळप्रक्रिया उद्योगाची नवी संधी निर्माण होत आहे.

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