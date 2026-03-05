Sugarcane Field Fire Tragedy : उसाच्या फडात होरपळून वृद्धाचा मृत्यू, शेतातील गवत पेटविताना घडला प्रकार, पलूस तालुक्यातील घटना

Elderly Man Dies Farm Fire : शेतजमिनीच्या आजूबाजूचे गवत पेटविताना उसाच्या फडात होरपळून एका वृद्ध शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. विलास सावळा पवार (वय ८०) असे त्यांचे नाव आहे. याबाबत प्रताप पाटील व दीपक कदम यांनी पलूस पोलिसांत माहिती दिली. पलूस पोलिसांनी प्राथमिक पंचनामा केला. पलूस ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, तासगाव-कराड मुख्य रस्त्याच्या दक्षिणेस पवार यांची शेतजमीन आहे. १५ दिवसांपूर्वी ऊस तुटल्यानंतर पाचट पेटवून पुढील मशागतीच्या नियोजनात होते. काल विलास पवार शेतात काम करण्यासाठी गेले होते..आजूबाजूला गवताचे साम्राज्य होते. त्यामुळे पवार यांनी ते गवत पेटविले. दुपारी बाराची वेळ असल्याने आजूबाजूच्या शिवारातील गवताने व खोडवा उसातील पाचटाने पेट घेतला. बघताबघता आगीने रौद्र रूप धारण केले. ही बाब शेजारी राजेंद्र पवार यांच्या लक्षात आली..Sangli Industry : शहरीकरणामुळे उद्योग-व्यवसायात भर; नगरपंचायतीच्या उत्पन्नवाढीस चालना, पायाभूत सुविधा गतिमान होण्याची गरज.दरम्यान, तत्काळ लोकांना बोलावून घेण्यात आले. पाहतापाहता आगीचे लोट शिवारात पसरले. जयंत पैलवान यांनी क्रांती कारखाना अग्निशामक व पलूस नगरपरिषद अग्निशमन विभागाशी संपर्क करून माहिती दिली. अग्निशामक व जवान पोहोचले. आग विझवत होते. त्यावेळी अर्धवट जळालेला मृतदेह दिसून आला. तो विलास पवार यांचा असल्याची खात्री झाली. घटनेनंतर नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला. या घटनेने गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.