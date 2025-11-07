पश्चिम महाराष्ट्र

gadhinglaj election: मतदान केंद्राच्या परिसरात उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना प्रवेशावर मर्यादा; तीनपेक्षा अधिक वेळा प्रवेश केल्यास पोलिस कारवाईचे निर्देश.

strict monitoringduring voting: निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना मतदान केंद्रात फक्त तीन वेळा प्रवेशाची मर्यादा घातली; नियमभंग केल्यास पोलिस कारवाई होणार.
गडहिंग्लज: मतदानाच्या निरीक्षणासाठी मतदान केंद्राच्या आत दिवसभर अनेक येरझाऱ्या मारणाऱ्या उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींवर आता आयोगाने बंधने घातली आहेत. मतदान निरीक्षणासाठी केंद्राच्या आत गेल्यानंतर अधिकाधिक तीन मतदारांचे मतदान होईपर्यंत उमेदवारांना थांबता येणार आहे.

