gadhinglaj election: मतदान केंद्राच्या परिसरात उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना प्रवेशावर मर्यादा; तीनपेक्षा अधिक वेळा प्रवेश केल्यास पोलिस कारवाईचे निर्देश.

गडहिंग्लज: मतदानाच्या निरीक्षणासाठी मतदान केंद्राच्या आत दिवसभर अनेक येरझाऱ्या मारणाऱ्या उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींवर आता आयोगाने बंधने घातली आहेत. मतदान निरीक्षणासाठी केंद्राच्या आत गेल्यानंतर अधिकाधिक तीन मतदारांचे मतदान होईपर्यंत उमेदवारांना थांबता येणार आहे. .त्यापेक्षा अधिक वेळ थांबल्यास पोलिसांमार्फत त्यांना बाहेर काढण्याच्या सूचना आहेत, अशी माहिती येथील पालिकेचे निवडणूक अधिकारी तथा तहसीलदार ऋषिकेत शेळके यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..Gadhinglaj : योजनेचे बळ, संपली हृदयाची कळ; गडहिंग्लज तालुक्यातील 'बाल स्वास्थ्य'मुळे ११३ मुलांच्या आयुष्याची दोरी घट्ट.यावेळी सहायक निवडणूक अधिकारी तथा मुख्याधिकारी देवानंद ढेकळे, अतिरिक्त सहायक निवडणूक अधिकारी तथा निवासी नायब तहसीलदार विष्णू बुट्टे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शेळके म्हणाले, 'यावेळच्या निवडणुकीत मतदान केंद्रामध्ये उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना वावरण्यावर काही बंधने घातली आहेत. .त्यात उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना एका मतदान केंद्रामध्ये मतदानाच्या कालावधीत जास्तीत जास्त तीनवेळा जाता येणार आहे. तिघांच्या मतदान निरीक्षणानंतर तेथून बाहेर पडणे अपेक्षित आहे.' ते म्हणाले, 'उमेदवारी अर्ज व शपथपत्रे आयोगाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन नोंदवायची आहेत. .Gadhinglaj: गडहिंग्लज बाजारपेठ दिवाळीच्या झगमगाटात न्हाली; आकर्षक ऑफर्सने वाढवली खरेदीची लगबग.त्याची प्रिंट काढल्यानंतर सूचक व अर्जाची छाननी झाल्यानंतर त्याची प्रत निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाची आहे. त्यानंतरच अर्ज दाखल झाला असे ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच रविवारची सुटी वगळून १० ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येतील. .शेवटच्या दिवशी (ता. १७) दुपारी दोन वाजता आयोगाची वेबसाईट बंद होईल. अर्ज व सूचकांच्या छाननीसाठी प्रभागनिहाय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. मतदानाचे साहित्य देणे व स्वीकारण्याचे काम पालिकेच्या गांधीनगरातील पॅव्हेलियन परिसरात चालेल. मतमोजणी सकाळी १० वाजल्यापासून पॅव्हेलियन इमारतीमध्येच सुरू होईल. ए.का उमेदवाराला एका जागेसाठी अधिकाधिक चार अर्ज करता येईल. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना एक तर अमान्यताप्राप्त किंवा अपक्ष उमेदवारांना ५ सूचक लागतील. राजकीय पक्षांचे उमेदवारांना दिले जाणारे एबी फॉर्म हे १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी तीनपर्यंत देणे बंधनकारक आहे.'.तीन प्रभागांतील केंद्रे शेजारीशेळके म्हणाले, 'प्रभाग क्र. एक, सात व नऊमध्ये शासकीय इमारती उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे प्रभाग क्र. एकची चार मतदान केंद्रे प्रभाग तीनच्या कार्यक्षेत्रात, प्रभाग क्र. ७ व ९ मधील मतदान केंद्रे प्रभाग क्र. आठच्या कार्यक्षेत्रात असतील. मतदारांच्या सोयीच्या दृष्टीने हा बदल केला आहे. तसेच सभा, फलक, ध्वनिक्षेपक, मिरवणूक, पदयात्रा आदींच्या परवानगीची प्रक्रिया एक खिडकीचे नियोजन पालिका कार्यालयात केले आहे.'