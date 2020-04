रोज आम्हा युद्धाचा प्रसंग...सख्खे भाऊ लढताहेत कोरोनाविरूद्ध

नगर तालुका : मागील दीड महिन्यापासून त्यांनी घराचे दारही पाहिले नाही. घरी फक्त फोनवर बोलणं होतं, बाकी सर्व काही रुग्णालयातच. कोरोना संशयित असो, वा कोरोनाबाधित; प्रथम कर्तव्य समजून चिचोंडी पाटील (ता. नगर) येथील दोन रुग्णवाहिकाचालक असणारे सख्खे भाऊ सेवा करीत आहेत. जीवन व दीपक बाळासाहेब कांबळे, अशी या बंधूंची नावे. चिचोंडी पाटील या खेडेगावातील ग्रामीण रुग्णालयात हे बंधू सेवेत आहेत. 102 व 108 या रुग्णवाहिकांवर काम करतात. 102 ही रुग्णवाहिका गरोदर महिलांची ने-आण व इतर सोयींसाठी वापरली जाते, तर 108 ही अत्यावश्‍यक सेवेसाठी वापरली जाते. एकाच कुटुंबातील ही भावंडे ठेकेदारी पद्धतीने काम करतात. सध्या दोघेही नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात कोरोना रुग्णांना सेवा देत आहेत. हेही वाचा - एमआयडी सोमवारपासून रफ्तार पकडणार कोरोना संशयित रुग्णांना आणणे, निगेटिव्ह झालेल्या रुग्णांना घरी पोचविणे, अशी सर्व नेमून दिलेली कामे अगदी हसत, प्रामाणिकपणे करतात. दोन्ही बंधू आपत्ती प्रशिक्षण घेऊन सेवेत रूजू झाले आहेत. कोरोनाच्या महामारीने जग गोंधळून गेले आहे. कोरोना संशयित अथवा कोरोनाबाधित रुग्णांना वेळेवर, चांगली सेवा मिळावी. तो रुग्ण बरा होऊन आपल्या कुटुंबात जावा, यासाठी आम्ही दोघे बंधू प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहोत. गेल्या दीड महिन्यापासून घराचे तोंडही पाहिलेले नाही. घरच्यांशी फक्त फोनवर बोलतो. प्रशासनाचे पाठबळ, वरिष्ठांचे प्रोत्साहन आणि नागरिकांची साथ, यातच जीवन कृतार्थ झाल्यासारखे वाटते.

- जीवन कांबळे, रुग्णवाहिकाचालक

