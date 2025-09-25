Kharif and Fruit Crops : आटपाडीत ११ हजार हेक्टरवर ‘चिखल’, अतिपावसामुळे खरीप कुजला; फळपिकांचेही सर्वाधिक नुकसान

खरीप क्षेत्र : ११,००० हेक्टर, भाजीपाला : ३,००० हेक्टर, डाळिंब बागा : ६,००० हेक्टर इतर फळपिके : २,५०० हेक्टर.रब्बी (अद्याप पेरणी नाही) : २५,००० हेक्टर.पावसाचे प्रमाण (सप्टेंबर) : सरासरी २०६ मिमी, एकूण ७०० मिमी, सर्वाधिक पाऊस (दिघंची) : २६९ मिमी, सरासरी ८१० मिमी.Kharif and Fruit Crops Sangli : मेपासून आटपाडी तालुक्यात पावसाने खरीप व फळपिकांचे नुकसान केले आहे. तालुक्यातील तिन्ही मंडलांत सरासरी ८०० मिमी पाऊस झाला, तर सप्टेंबरमध्ये सरासरी फक्त २०६ मि.मी. नोंद झाली आहे. सर्वाधिक पावसाचे प्रमाण दिघंची मंडलात २६९ मि.मी. असून आतापर्यंत तालुक्यात सरासरी ७०० मि.मी. पावसाची नोंद आहे..पावसामुळे पाण्याखाली शेतात खरीप पिके, भाजीपाला व फळबागा गेल्या. बाजरी, मूग, भुईमूग, सूर्यफूल पिके सडली. ढोबळी मिरची, वांगी, टोमॅटोसह भाजीपाला नष्ट झाला. ११ हजार हेक्टरांतील खरीप, ३ हजार हेक्टरांतील भाजीपाला, ६ हजार हेक्टरांतील डाळिंब बागा व २ हजार ५०० हेक्टर इतर फळपिके पाण्याखाली आहेत..रब्बीची पेरणी अद्याप झाली नसल्यामुळे २५ हजार हेक्टरवर पेरणीचा भरोसा राहिलेला नाही. परिणामी पुढील वर्षी जानेवारी ते फेब्रुवारीपासून चारा टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे. शेतकऱ्यांनी खते, औषधे व अन्य खर्चासाठी लाखो रुपये खर्च केले; परंतु पावसामुळे उत्पादन मिळेल, की नाही याची खात्री नाही. प्रशासनाने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी अर्ज करण्याचे मार्गदर्शन केले आहे; परंतु शेतकऱ्यांत चिंता कायम आहे..Sangli Crime: रुईतील दोघा गुटखा तस्करांना पकडले: औरवाडजवळ कारवाई; २६ लाखांचा मुद्देमाल केला जप्त.गतवर्षी चांगले उत्पादन मिळाले होते. त्यामुळे यंदा बागेची जोरदार तयारी केली. खत, कीटकनाशक फवारणी, मशागतीसाठी आतापर्यंत तीन लाखांवर खर्च झाला आहे. आमच्याकडे सर्वात जास्त पाऊस आतापर्यंत ८००, तर १५ दिवसांत २५० मि.मी. पाऊस झाला. त्यामुळे बागेला अद्याप फळ लागलेले नाही.- दीपक मोरे, दिघंची, नुकसानग्रस्त शेतकरी..सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQ)प्र.१ : आटपाडी तालुक्यात किती पाऊस झाला?उ. – मेपासून आतापर्यंत सरासरी ७००–८०० मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून सप्टेंबरमध्ये फक्त २०६ मि.मी. पाऊस झाला.प्र.२ : कोणत्या पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले?उ. – खरीप पिके (बाजरी, मूग, भुईमूग, सूर्यफूल), भाजीपाला (टोमॅटो, वांगी, ढोबळी मिरची) व फळबागा (डाळिंब, इतर फळपिके).प्र.३ : एकूण किती क्षेत्र प्रभावित झाले?उ. – ११ हजार हेक्टर खरीप, ३ हजार हेक्टर भाजीपाला, ६ हजार हेक्टर डाळिंब, २,५०० हेक्टर इतर फळपिके..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.