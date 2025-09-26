Ashta fraud: 'वाळव्यातील डॉक्टरास १४ लाख रुपयांचा गंडा'; शेअर मार्केटमधून जादा परताव्याचे दाखवले आमिष

पश्चिम महाराष्ट्र

Excess Returns Lure: डॉ. खंटाळे यांना शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतविण्याकरीता सांगून जास्तीत जास्त पैसे मिळवुण देण्याचे आमिष भामट्यांनी दाखवले. ९ मे २०२४ ते १४ जून २०२४ या कालावधीत डॉ. खंटाळे यांचे शेअर मार्केट खाते काढल्याचे भासवून त्यांना व्हाट्सअप मेसेज करून विविध खात्यांवरती रक्कम पाठवण्यास सांगितली.
सकाळ वृत्तसेवा
आष्टा: वाळवा येथील एका डॉक्टराची शेअर मार्केट मधून जादा पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून चौदा लाख तीस हजार रुपयाची ऑनलाईन फसवणूक केली आहे. याबाबत आष्टा पोलिस ठाण्यात डॉ. अनिल चंद्रकांत खंटाळे (वय ५२ वाळवा, जि. सांगली) यांनी फिर्याद दिली आहे.

