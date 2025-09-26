Ashta fraud: 'वाळव्यातील डॉक्टरास १४ लाख रुपयांचा गंडा'; शेअर मार्केटमधून जादा परताव्याचे दाखवले आमिष

आष्टा: वाळवा येथील एका डॉक्टराची शेअर मार्केट मधून जादा पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून चौदा लाख तीस हजार रुपयाची ऑनलाईन फसवणूक केली आहे. याबाबत आष्टा पोलिस ठाण्यात डॉ. अनिल चंद्रकांत खंटाळे (वय ५२ वाळवा, जि. सांगली) यांनी फिर्याद दिली आहे. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, ९ मे २०२४ ला डॉ. अनिल खंटाळे यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर अज्ञाताने ॲडव्हेंट इंटरनॅशनल २०९, या शेअर मार्केट ग्रुपचे ॲडमिन अक्षय अल्लादी व ॲडमिन यांची मदतनीस पायल शर्मा नावाने व्हॉट्सअप मॅसेज आला. ॲडव्हेंट स्टॉक ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड नावाचे शेअर मार्केट अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात आले..डॉ. खंटाळे यांना शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतविण्याकरीता सांगून जास्तीत जास्त पैसे मिळवुण देण्याचे आमिष भामट्यांनी दाखवले. ९ मे २०२४ ते १४ जून २०२४ या कालावधीत डॉ. खंटाळे यांचे शेअर मार्केट खाते काढल्याचे भासवून त्यांना व्हाट्सअप मेसेज करून विविध खात्यांवरती रक्कम पाठवण्यास सांगितली. यानंतर डॉ. खंटाळे यांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यावरून ती रक्कम सांगितलेल्या खात्यावरती पाठवली. त्यानंतर त्या शेअर मार्केट ॲपवर २४ लाख ३५ हजार एवढी रक्कम जमा झाल्याचे दिसल्यावर डॉ. खंटाळे यांनी पैसे काढण्यासाठी संबंधित कंपनीच्या कस्टमर केअरशी संपर्क केला. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.त्यांना तुम्हाला कंपनीने आजून ज्यादा शेअर्स दिले आहेत. त्याचे पैसे भरा असे सांगण्यात आले. डॉ. खंटाळे यांनी परत पैसे भरले नसल्यामुळे त्यांचे शेअर मार्केट खाते बंद केले आहे. भरलेली पैसे परत पाहिजे असतील तर आणखीन पैसे भरावे लागतील असे सांगितले. यानंतर डॉ. खंटाळे यांना कसलीही रक्कम परत मिळाली नसल्याने, फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांशी संपर्क केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.