पश्चिम महाराष्ट्र
Sangli ZP : निवडणूक रणांगणात सगेसोयऱ्यांची फौज; शिराळ्यात कौटुंबिक प्रचाराचा स्वरूप
Emotional Appeals : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षीय कार्यकर्त्यांसोबतच उमेदवारांच्या सगेसोयऱ्यांची स्वतंत्र फौज मैदानात उतरल्याने घराघरांत थेट संवाद, भावनिक साद आणि नातेसंबंधांची ताकद प्रचारात ठळकपणे दिसून येत आहे.
शिराळा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत यंदा केवळ पक्षीय कार्यकर्तेच नव्हे, तर उमेदवारांच्या सगेसोयऱ्यांची स्वतंत्र फौजच प्रचारात उतरल्याने निवडणुकीची रंगत कमालीची वाढली आहे.