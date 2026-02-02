Family members campaigning door-to-door during ZP elections in Shirala.

Family members campaigning door-to-door during ZP elections in Shirala.

sakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : निवडणूक रणांगणात सगेसोयऱ्यांची फौज; शिराळ्यात कौटुंबिक प्रचाराचा स्वरूप

Emotional Appeals : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षीय कार्यकर्त्यांसोबतच उमेदवारांच्या सगेसोयऱ्यांची स्वतंत्र फौज मैदानात उतरल्याने घराघरांत थेट संवाद, भावनिक साद आणि नातेसंबंधांची ताकद प्रचारात ठळकपणे दिसून येत आहे.
Published on

शिराळा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत यंदा केवळ पक्षीय कार्यकर्तेच नव्हे, तर उमेदवारांच्या सगेसोयऱ्यांची स्वतंत्र फौजच प्रचारात उतरल्याने निवडणुकीची रंगत कमालीची वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
political
Paschim maharashtra
political parties
Political Controversy
political struggle
Political Accountability
political alliances in Maharashtra
Political satire
political security concerns