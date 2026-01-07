पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Crime: खंडेराजुरीत शेतकऱ्यास साडेसहा लाखांचा गंडा; बेदाण्याचे पैसे देण्यास टाळाटाळ, शेतकरी हवालदील!

Trader avoids paying farmer for Raisins: खंडेराजुरीतील शेतकऱ्याची फसवणूक; बेदाण्याचे पैसे न मिळाल्याने शेतकरी त्रस्त
Khanderajuri Fraud Case: Farmer Approaches Police Over Unpaid Raisin Deal

Khanderajuri Fraud Case: Farmer Approaches Police Over Unpaid Raisin Deal

सकाळ वृत्तसेवा
मिरज: खंडेराजुरी (ता. मिरज) येथे शेतकऱ्याकडून घेतलेल्या बेदाण्याचे पैसे न देता त्याची सहा लाख ४३ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार घडला. याप्रकरणी सुनील सुकुमार माणगावकर (डोंगरवाडी, खंडेराजुरी) यांनी फरहान हमीद शेख (कसबे सुकेणे, ता. निफाड, जि. नाशिक) याच्याविरोधात मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. २१ मार्च २०२५ ला रात्री बाराच्या सुमारास हा प्रकार घडला.

