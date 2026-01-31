पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli PS :निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांची होरपळ; ऊसतोडीसाठी पेटते फड, वाढते नुकसान

Farmers Struggle : निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकीय सभा, प्रचार आणि बैठकींनी परिसर गजबजलेला असताना पलूस तालुक्यातील शेतकरी मात्र अक्षरशः आगीत अडकला आहे. ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना स्वतःच्या फडाला आग लावण्यास भाग पाडले
A sugarcane field burning in Palus taluka as farmers struggle to harvest a

A sugarcane field burning in Palus taluka as farmers struggle to harvest a

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंकलखोप : राजकीय मंडळी सध्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या राजकारणात व्यस्त असताना दुसरीकडे शेतकरी मात्र अक्षरशः उसाच्या फडात अडकला आहे. कुणाला निवडून द्यायचे, कुणाचा प्रचार करायचा, कुठे बैठक घ्यायची, याचे गणित अंतिम टप्प्यात असताना उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहायला कुणालाच वेळ नाही, अशी संतप्त भावना गावोगावी व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
political
Paschim maharashtra
Political Culture
political parties
Political Reservation
Political Controversy
Political Accountability

Related Stories

No stories found.