Sangli PS :निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांची होरपळ; ऊसतोडीसाठी पेटते फड, वाढते नुकसान

अंकलखोप : राजकीय मंडळी सध्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या राजकारणात व्यस्त असताना दुसरीकडे शेतकरी मात्र अक्षरशः उसाच्या फडात अडकला आहे. कुणाला निवडून द्यायचे, कुणाचा प्रचार करायचा, कुठे बैठक घ्यायची, याचे गणित अंतिम टप्प्यात असताना उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहायला कुणालाच वेळ नाही, अशी संतप्त भावना गावोगावी व्यक्त होत आहे..पलूस तालुक्यातील बहुतांश गावांत ऊस उत्पादक शेतकरी ऊसतोडीसाठी कारखान्यांचे कार्यालय, तोडणी मुकादम आणि मजुरांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, तोडणीसाठी मजूर उपलब्ध नाहीत, यंत्रणा अपुरी आहे, अशी कारणे देत शेतकऱ्यांना एकमेकांकडे ढकलले जात आहे. काही ठिकाणी तर 'ऊस घ्यायचा असेल तर आधी फड पेटवा' असा अजब फतवा तोडणी मजुरांकडून दिला जात आहे..Maharashtra Agriculture : घोषणा झाली, दिवाळीही संपली; शेंदुरवादा परिसरातील शेतकरी अजूनही अनुदानापासून वंचित!.'उसात तण आहे, पाला जास्त आहे, साप आहेत,' अशी कारणे पुढे करत शेतकऱ्यांनी वर्षभर जपलेला ऊस स्वतः पेटवण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान तर होत आहेच, पण पर्यावरणाचीही मोठी हानी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे..यंदा अतिवृष्टीमुळे उसाची वाढ अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. त्यात खतांच्या वाढलेल्या किमती, मजुरांचे वाढलेले दर आणि पाणीटंचाई यामुळे शेतकरी आधीच मेटाकुटीला आला आहे. कारखान्याला ऊस घालवण्यासाठी दोन-तीन महिने पाणी बंद ठेवले..Sangli Farmer : मावा, तांबेरा, धुकं, थंडी यांचा ज्वारी उत्पादनावर फटका; शेतीचे नुकसान, जिल्ह्याचे शेतकरी संकटात.उत्पादन घटले असताना पुन्हा ऊस पेटवून तोडणी करावी लागणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. ऊस तोडणी मजुरांची कमतरता असल्याने अनेक ठिकाणी हार्वेस्टर यंत्राद्वारे तोडणी केली जात आहे. .मात्र, 'हार्वेस्टर'मुळे उसाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे. शिवाय, यंत्रमालक लहान शेतकऱ्यांकडे जाण्यास नकार देतात. परिणामी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर मजुरांशिवाय पर्याय राहत नाही. तोडणीचा दर मात्र एकरी चार ते पाच हजार रुपयांवर ठरलेलाच असतो..उसाच्या फडाला आग लावल्यामुळे पशुपालनावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. गळीत हंगामात जनावरांसाठी उपयुक्त असणारे उसाचे वाढे जळून जात असल्याने हिरव्या चाऱ्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. .आधीच पावसामुळे उसाला आलेले तुरे आणि आता फड पेटवण्याची सक्ती यामुळे चाऱ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे. फड पेटवण्यामुळे पक्ष्यांची घरटी, अंडी, पिल्ले जळून जात असून सरपटणारे प्राणी, गांडूळ, सूक्ष्म जीव नष्ट होत आहेत. कोल्हा, मुंगूस, ससा, साळिंदर यांसारख्या प्राण्यांची संख्या घटत असल्याचे चित्र आहे..राजकीय प्रचाराच्या गदारोळात शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश दडपला जात आहे. निवडणुका येतात आणि जातात; पण ऊस फडात उभा असताना तो पेटवायचा की जगवायचा, हा प्रश्न आज शेतकऱ्यांच्या मानेवर बसला आहे. आता तरी प्रशासन, कारखानदार आणि राजकीय नेतृत्व शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणार का, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत..