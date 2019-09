मुलाच्या हातात दिला साप अन् वडिलांना झाली अटक

सोलापूर : पाच वर्षाच्या मुलाच्या हातामध्ये दोन नाग देवून फोटो काढून सोशल मीडीयावर शेअर करणाऱ्या परशुराम शिंदे (वय 29, रा. लवंग,ता. माळशिरस) यास सोलापूर वन विभागाने अटक केली आहे. परशुराम शिंदे हा मुळचा लोणंद (ता. सातारा) येथील रहिवाशी आहे. तो लवंग (ता. माळशिरस) येथे पंक्‍चर काढण्याचा व्यवसाय करतो. सर्पमित्र असल्याचे सांगत तो नेहमी साप हातळत असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. त्याने पाच वर्षाच्या मुलाच्या हातात दोन विषारीजातीचे नाग देऊन फोटो काढले. ते फोटो फेसबुकवर अपलोड केले. हा प्रकार वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिसून आला. शिंदेचे प्राफाईल तपासून तत्काळ सातारा व माळशिरसच्या वनविभागास त्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वनविभागाचे पथक लोणंदला पोचले. तो लवंग गावी गेल्याची माहिती मिळाली. तेथून त्यास मंगळवारी अटक करण्यात आली असून त्याच्याव वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 च्या कायद्यानुसार कोणत्याही वन्यप्राण्यास पकडणे, ठार करणे, जाळी लावून पकडणे, दुखापत करणे हा गुन्हा आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर परशुराम शिंदे यास अटक केली आहे. नागरिकांनी साप किंवा अन्य वन्यजीवांसोबत छायाचित्रे, सेल्फी काढून सोशल मीडियावर व्हायरल करू नयेत. हा कायद्याने गुन्हा आहे.

- पी.एच.बडगे, उप वनसंरक्षक, वन विभाग, सोलापूर

