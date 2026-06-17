Sangli Gool Bazaar: तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची धास्ती! सांगलीचा गूळ बाजार १२ दिवसांपासून ठप्प, कोट्यवधींची उलाढाल बंद, कर्नाटकातून आवकही थांबली

-विष्णू मोहिते सांगली : अन्न, औषध विभागाकडून गुळात साखर, गंधक व रासायनिक रंगाच्या वापराबद्दल सुरू झालेल्या कारवाईमुळे दहा-बारा दिवसांपासून सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुळाचे लिलाव पूर्णतः ठप्प झाले आहेत. रोज कोट्यवधींची उलाढाल असणाऱ्या बाजारात शांतता पसरली आहे. व्यापारी, हमाल, तोलाईदार, वाहनचालक आणि शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे आहे. दर्जेदार गुळासाठी सांगली बाजाराची देशभर ओळख आहे. तरीही गूळ बाजारपेठेने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईचा धसका घेतला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सांगली बाजार समितीमध्ये सर्वसाधारणपणे दररोज १० ते १२ हजार गूळ रव्यांची आवक होते. प्रत्येक रव्याचे वजन सुमारे ३० किलो असते. कर्नाटकातील विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणात गूळ सांगलीत विक्रीसाठी येतो. येथून गुजरात, राजस्थान, हैदराबाद तसेच मुंबई, पुणे, नाशिकसह राज्यातील अनेक बाजारपेठांत त्याची विक्री होते; मात्र एफडीएच्या कारवाईनंतर बाहेरील व्यापाऱ्यांनी सांगलीतील गुळाची खरेदी थांबवल्याने मागणी अचानक घटली आहे. सांगली बाजार समितीच्या आवारात एकही गाडी दाखल होत नसल्याचे चित्र आहे. अनेक दशकांची परंपरा असलेल्या गूळ बाजारात अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. गुळाच्या व्यापारावर अवलंबून असलेले शंभरहून अधिक व्यापारी, अडते सध्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत..व्यवहार बंद झाल्याने रोजची उलाढाल थांबली आहे. सुमारे ४०० हमाल, तोलाईदार, वाहनमालक व चालकांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आली आहे. बाजार समितीला रोज मिळणारा सुमारे ५० हजार रुपयांचा महसूलही बंद झाला आहे. सांगली बाजारात यापूर्वी उच्च प्रतीच्या चिक्की गुळाला प्रतिक्विंटल पाच हजार ८५ रुपयांपर्यंत दर मिळात होता; मात्र आज खरेदीदार नसल्याने बाजारात व्यवहारच होत नाहीत. रसायन वापरलेला गूळ भेसळयुक्त गूळ उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांबाबत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागते. अन्न, औषध विभाग किंवा भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) यांच्या मानकांनुसार गूळ निर्मितीसाठी कोणतीही रसायने ‘नियमित वापरासाठी’ मंजूर नाहीत..गूळ हा ऊस रसाचे बाष्पीभवन करून तयार होणारा नैसर्गिक पदार्थ मानला जातो. तथापि, प्रत्यक्षात गुळाच्या रंगसुधारणेसाठी आणि स्वच्छतेसाठी काही रसायने वापरली जातात. गूळ निर्मितीसाठी सुपर फॉस्फेट, हायड्रोस पावडर, सोडियम कार्बोनेट / वॉशिंग सोडा, भेंडी अर्क किंवा वनस्पतीजन्य स्पष्टीकरणकारक, सल्फर (काही ठिकाणी रंग उजळ करण्यासाठी) वापरला जातो. यातील सोडियम हायड्रोसल्फाइट (Hydros) चा वापर गूळ निर्मितीत मान्य नाही. वॉशिंग सोडा, मेटानिल यलो, कृत्रिम रंग यांचा वापर बेकायदेशीर आहे. सल्फरयुक्त संयुगांचा अवशेष निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळल्यास गूळ निकृष्ट किंवा भेसळयुक्त मानला जाऊ शकतो..सांगली बाजार समितीत दररोज १० ते १२ हजार गूळ रव्यांची आवक होत असे. कारवाईच्या भीतीमुळे ती थांबली आहे. एफडीएच्या निकषांनुसार दर्जेदार व शुद्ध गुळाचा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेणार आहे. -महेश चव्हाण, सचिव, सांगली बाजार समिती.शुद्ध गुळासाठी नव्या धोरणाची गरजसांगली जिल्ह्यात मोजक्याच ठिकाणी सेंद्रिय पद्धतीने गूळ तयार केला जातो. सध्याच्या कारवाईमुळे चांगल्या दर्जाच्या गुळाची आवकही प्रभावित झाली आहे. गूळ उत्पादक, व्यापारी आणि बाजार समितीने एकत्र येऊन शुद्ध गुळाच्या उत्पादनासाठी जनजागृती, तपासणी व्यवस्था आणि स्वतंत्र गुणवत्ता निकष तयार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.अन्न व औषध विभागाच्या कारवाईच्या भीतीने गुळाची आवक पूर्णपणे थांबली आहे. त्यावर अवलंबून असलेले व्यापारी, हमाल, तोलाईदार, वाहनमालक आणि चालकांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सांगलीत मोठ्या प्रमाणात आवक होणारा कर्नाटकातील गूळ आता थेट गुजरात, राजस्थानकडे विकला जात आहे. -हरिश पाटील, गूळ व्यापारी.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...व्यापाऱ्यांची धास्ती का वाढली?गुळामध्ये साखरेच्या मिश्रणाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणीची मोहीम हाती घेतल्याने गुळ व्यापाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. कारवाईच्या भीतीने व्यापारी सावध झाले असून अनेक ठिकाणी गुळ खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मंदावले आहेत. नियमांबाबत स्पष्टता आणि प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.सांगलीच्या गूळ व्यवसायाला अनेक दशकांची परंपरा आहे. आवक थांबल्याने शेतकरीही बाजारात माल आणण्यास साशंक आहेत. दर्जेदार गुळाचा बाजार पुन्हा उभा करण्याची आवश्यकता आहे. -अमरसिंह देसाई, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.