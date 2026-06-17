पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Gool Bazaar: तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईची धास्ती! सांगलीचा गूळ बाजार १२ दिवसांपासून ठप्प, कोट्यवधींची उलाढाल बंद, कर्नाटकातून आवकही थांबली

Sangli jaggery market closed after FDA action: एफडीएच्या कारवाईच्या भीतीने सांगली गूळ बाजार ठप्प; शेतकरी, व्यापारी, हमाल यांच्यावर कोट्यवधींच्या तोट्याचे संकट, कर्नाटकातून येणारी आवक थेट इतर राज्यांकडे वळली
Crores in Business Affected as Sangli Jaggery Market Remains Shut Amid Quality Checks

Crores in Business Affected as Sangli Jaggery Market Remains Shut Amid Quality Checks

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-विष्णू मोहिते

सांगली : अन्न, औषध विभागाकडून गुळात साखर, गंधक व रासायनिक रंगाच्या वापराबद्दल सुरू झालेल्या कारवाईमुळे दहा-बारा दिवसांपासून सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुळाचे लिलाव पूर्णतः ठप्प झाले आहेत. रोज कोट्यवधींची उलाढाल असणाऱ्या बाजारात शांतता पसरली आहे. व्यापारी, हमाल, तोलाईदार, वाहनचालक आणि शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे आहे. दर्जेदार गुळासाठी सांगली बाजाराची देशभर ओळख आहे. तरीही गूळ बाजारपेठेने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईचा धसका घेतला आहे.

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