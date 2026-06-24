Tukaram Mundhe Crackdown : मुंढेंच्या दणक्याने हॉटेल्सही 'सरळ'! आधी सिलिंडर, आता 'एफडीए'मुळे मेन्यूमध्ये कपात; पनीर, चीज, खवा 'गायब'च

सांगली : आपण काय खातोय, याचा विचार आता सामान्य लोकही करू लागले आहेत. हा विचार करायला अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भाग पाडले (fake paneer food safety concerns) आहे. शुद्धतेची हमी असलेल्या हॉटेलांमध्ये ‘आम्ही चीज ॲनालॉग व पनीर ॲनालॉग वापरत नाही’ अशा पाट्या नाइलाजाने का होईना, झळकू लागल्या आहेत. .आधी सिलिंडरच्या तुटवड्याने आणि आता मुंढे यांच्या दणक्याने हॉटेल व्यावसायिक पूर्णतः वळंब्यात आले आहेत. दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादकांनी तर त्यांची धास्तीच घेतली आहे. त्यामुळे स्वस्त दरातील पनीर, खवा, क्रीम उत्पादकांनी अनिश्चित काळासाठी ‘दुकान बंद’ केले आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांच्या मेन्यूकार्डमधून भेसळीचे पदार्थ ‘गायब’ झाले आहेत..Pune Bangalore Highway : 92 खांब अन् 3.4 किलोमीटर लांबी! कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; जूनअखेर सर्व वाहनांसाठी खुला होणार, काम अंतिम टप्प्यात.दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये लोणी, तूप, पनीर, खवा याशिवाय खाद्यतेल, मसाले, मध, डाळी आणि केशर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असते. उदाहरणादाखल ‘चीज’मधील भेसळीतून होणारे अर्थकारण समजून घ्यायचे झाल्यास, ॲनालॉग चीजची किंमत ही पारंपरिक आणि शुद्ध चीजच्या तुलनेत ३० ते ६० टक्के कमी असते. मात्र, हे पदार्थ गंभीर आजारांना निमंत्रण देऊ शकतात..आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २५ मे रोजी ‘एफडीए’चा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर भेसळखोर, गुटखा माफिया आणि बनावट औषधांच्या विक्रेत्यांविरोधात धडक कारवाई सुरू केली आहे. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अन्नात विष कालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्याचा थेट परिणाम म्हणून बाजारात अशा पदार्थांचा ‘तुटवडा आहे’ किंवा ‘उत्पादन बंद आहे’ अशी माहिती समोर येत आहे. ‘एफडीए’च्या कारवाईच्या भीतीने अनेकांनी व्यवसाय बंद ठेवले आहेत. हॉटेल चालकांनी तर चीज, पनीर आणि खवा यांसारख्या पदार्थांना ‘बाय-बाय’ केले आहे..Amit Shah Sugar Project : केंद्रीय मंत्री अमित शहांची कोल्हापुरात 1500 कोटींची घोषणा; पण साखर उद्योगाच्या 'या' मूळ प्रश्नांनाच मारली बगल?.नाम ही काफी है...!अन्न व औषध प्रशासन विभाग स्वातंत्र्यापासून कार्यरत आहे. अपवाद वगळता अनेक अधिकारी ‘तोडपाण्या’साठीच छापा टाकतात, असा या खात्याचा लौकिक आहे. काही अधिकारी दक्ष असून त्यांनी यापूर्वीही कारवाया केल्या होत्या. जिल्ह्यातील गेल्या वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर कारवाया सुरू होत्याच; मात्र त्याचा धाक नव्हता. मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘नाम ही काफी है..!’चा अनुभव येऊ लागला. अवैध व्यावसायिकांची घाबरगुंडी उडाली आहे. अवैध पद्धतीने तयार होणारे आणि आरोग्यास हानिकारक पदार्थ बाजारातून ‘गायब’ झाले आहेत. मुंढे यांच्या धाकामुळे त्यांची साखळीच उद्ध्वस्त झाल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. गेल्या पावणेतीन महिन्यांत प्रतिबंधित अन्नपदार्थांवर २७ कारवाया झाल्या. यापैकी १५ कारवाया मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर करण्यात आल्या आहेत..आमच्या विभागाने गत वर्षीपासून कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. गत वर्षात ७५ हून अधिक आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते. जिल्ह्यात अन्नभेसळीविरोधातील मोहीम अधिक प्रभावी करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. कुणाकडे काही माहिती असल्यास त्यांनी आम्हाला कळवावे. कुणाचीही गय केली जाणार नाही.-नीलेश मसारे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग.भेसळयुक्त अन्नाचे घातक परिणाम पचनसंस्थेपासून सुरू होतात. कारण पचनसंस्था ही दूषित पदार्थांपासून शरीराचे संरक्षण करत असते. भेसळयुक्त पदार्थांचे सेवन केल्याने यकृत आणि पचनसंस्थेवर दूरगामी व विपरीत परिणाम होऊ शकतात.-डॉ. उदयसिंह पाटील, पोटविकारतज्ज्ञ, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.