Success Story: 'कष्टाच्या जाेरावर दीपकवाडीची संध्या दीपक बनली मुंबईत मेट्रो चालक'; वडिलांच्या श्रमाचे झालं चीज, डाेळ्यात दाटलं पाणी

Inspiring Journey of Sandhya: भीमराव दीपक अल्प भूधारक आहेत. त्यांना चार मुली. मुलगा-मुलगी भेदभाव न करता मुलींच्या शिक्षणासाठी कष्ट घेतले आहे. मोठ्या मुलीने त्यांच्या कष्टाचे चीज केले. संध्याचे सातवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण आटूगडेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले.
"Deepakwadi’s Sandhya achieves dream, becomes Mumbai Metro driver; father’s sacrifices rewarded."

कोकरुड: येळापूरपैकी दीपकवाडी (ता. शिराळा) येथील संध्या भीमराव दीपक हिची मुंबई येथील मेट्रोमध्ये चालक पदावर निवड झाली आहे. तिच्या यशाबद्दल परिसरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

