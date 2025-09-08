सांगली: अंकली (ता. मिरज) येथे काल निघालेल्या विसर्जन मिरवणुकीत झालेले भांडण सोडवण्यास गेलेल्या तरुणास तिघांनी चाकूने भोसकून गंभीर जखमी केले. शीतल धनपाल पाटील (वय २५, अंकली) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी तिघांना ग्रामीण पोलिसांच्या पथकाने तत्काळ अटक केली असून एक संशयित रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.संशयित विकास बंडू घळगे (३५), क्षितिज ऊर्फ आप्पा शशिकांत कांबळे (२८), आदित्य शंकर घळगे (२२, अंकली) अशी त्या तिघांची नावे आहेत. त्यातील आदित्य रेकॉर्डवरील आहे. दरम्यान, घटनेनंतर गावात तणावाचे वातावरण होते.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की काल रात्री अंकली येथील जैन बस्तीजवळ गणेश मंडळाची विसर्जन मिरवणूक निघाली होती. रात्री दहाच्या सुमारास विकास घळगे हा मिरवणुकीत घुसून नाचू लागला..तेव्हा मंडळाचे सदस्य सुनील पाटील यांनी त्याला अडवले. ‘तू आमच्या मिरवणुकीत नाचू नकोस,’ असे त्याला सांगितले, तेव्हा त्याने सुनील पाटील यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली. पाटील यांचा पुतण्या जखमी शीतल हा भांडण सोडवण्यास गेला, त्या वेळी विकासचे साथीदार क्षितिज आणि आदित्य मिरवणुकीत आले.सुनील पाटील यांना मारण्यासाठी ते अंगावर धावून गेले. शीतल हा त्या मध्ये पडला. तेव्हा क्षितिज याने कमरेला लावलेला चाकू बाहेर काढून शीतलच्या पोटात भोसकला. विकास आणि आदित्यनेही चाकू काढून शीतलच्या पाठीवर, मांडीवर वार केले. शीतल गंभीर जखमी होऊन तो विव्हळत खाली पडल्यानंतर तिघेजण निघून गेले..दरम्यान, मिरवणुकीत चाकूहल्ला झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. जखमी शीतल याला तातडीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. हल्ल्यानंतर गावात तणावाचे वातावरण होते.सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक किरण चौगुले गांभीर्य ओळखून फौजफाट्यासह दाखल झाले. तातडीने पंचनामा करून संशयितांना ताब्यात घेतले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.जखमी शीतल याचा चुलतभाऊ सुशील पाटील याने तिघा संशयितांविरुद्ध खुनी हल्लाची तक्रार दिली आहे. पोलिस उपाधीक्षक विमला एम. यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिस उपनिरीक्षक नितीन बाबर तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.