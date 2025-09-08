पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: 'विसर्जन मिरवणुकीत तरुणास चाकूने भोसकले'; अंकलीत घटना, पोलिसांकडून तिघांना अटक; एकजण रेकॉर्डवरील गुन्‍हेगार

Violence at Visarjan: सुनील पाटील यांना मारण्यासाठी ते अंगावर धावून गेले. शीतल हा त्या मध्ये पडला. तेव्हा क्षितिज याने कमरेला लावलेला चाकू बाहेर काढून शीतलच्या पोटात भोसकला. विकास आणि आदित्यनेही चाकू काढून शीतलच्या पाठीवर, मांडीवर वार केले. शीतल गंभीर जखमी होऊन तो विव्हळत खाली पडल्यानंतर तिघेजण निघून गेले.
Sangli Crime
Sangli Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: अंकली (ता. मिरज) येथे काल निघालेल्या विसर्जन मिरवणुकीत झालेले भांडण सोडवण्यास गेलेल्या तरुणास तिघांनी चाकूने भोसकून गंभीर जखमी केले. शीतल धनपाल पाटील (वय २५, अंकली) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी तिघांना ग्रामीण पोलिसांच्या पथकाने तत्काळ अटक केली असून एक संशयित रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
Youth
police case
violence
district
Arrest
Ganapti Visarjan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com