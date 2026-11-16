3 Pune Family Members Killed : सौंदत्ती रेणुका देवीच्या दर्शनाला निघालेल्या भाविकांवर काळाचा घाला! पुण्यातील एकाच कुटुंबातील तिघे जागीच ठार, गोकाकमध्ये भीषण अपघात

गोकाक : सौंदत्ती येथील रेणुका देवीच्या दर्शनासाठी पुण्याहून निघालेल्या मांढरे कुटुंबाच्या मोटारीला भरधाव ट्रकने समोरून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात पुण्यातील एकाच कुटुंबातील तिघे जागीच ठार झाले; तर अन्य तिघे जखमी आहेत. त्यापैकी एकीची प्रकृती चिंताजनक (Pune family accident in Karnataka) आहे. .जत-जांबोटी राज्य महामार्गावर गोकाकपासून सहा किलोमीटर अंतरावरील दुंडानट्टी गावाजवळ रविवारी (ता. १५) सकाळी साडेआठच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. ओंकार चंद्रशेखर मांढरे (वय २८), रेश्मा श्रीकांत मांढरे (३२) आणि देवांश श्रीकांत मांढरे (४, तिघेही रा. नऱ्हे-आंबेगाव, पुणे) अशी मृतांची नावे आहेत. वंदना चंद्रशेखर मांढरे (५६), श्रीकांत चंद्रशेखर मांढरे (३४) आणि हर्षदा ओंकार मांढरे (२६) हे जखमी झाले असून, यातील हर्षदा यांची प्रकृती गंभीर आहे. जखमींना गोकाक येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मांढरे कुटुंबीय शनिवारी पुण्याहून निघाले होते. रविवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास त्यांनी संकेश्वर येथे नातेवाईक सारिका दीपक काकडे यांच्या घरी चहा-नाश्ता केला. त्यानंतर सकाळी साडेसहाच्या सुमारास ते सौंदत्तीकडे रवाना झाले. सकाळी साडेआठच्या सुमारास दुंडानट्टी गावाजवळ गोकाकच्या दिशेने कापसाच्या बियाण्यांनी भरलेला ट्रक (केए २४, ६३८७) भरधाव वेगाने येत होता. पुढे चाललेल्या वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात ट्रकचालकाचे नियंत्रण सुटले व ट्रकने समोरून येणाऱ्या मोटारीला धडक दिली. धडकेनंतर ट्रक रस्त्यावर उलटला. अपघाताची तीव्रता इतकी भीषण होती की मोटारीतील चालक ओंकार, त्यांची भावजय रेश्मा आणि पुतण्या देवांश यांचा मृत्यू झाला..Lonar Crater in Maharashtra : अशनीच्या आघातातून घडलेलं 'लोणार' आता जागतिक नकाशावर; पाहा या निसर्गाच्या अद्भुत चमत्काराचे वैशिष्ट्य.अपघातानंतर ट्रकचालक घटनास्थळावरून पसार झाला असून, पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे. घटनेची नोंद गोकाक ग्रामीण ठाण्यात झाली आहे. उपअधीक्षक रवी नायक आणि पोलिस निरीक्षक विजयकुमार सिन्नूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक के. बी. वालीकर पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.