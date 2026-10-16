पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; सांगली जिल्हा बँक निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा

Sangli District Central Cooperative Bank Election : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Gopichand Padalkar Sangli District Central Cooperative Bank Election

Gopichand Padalkar Sangli District Central Cooperative Bank Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli District Bank Election 2026 : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अवैध ठरवलेला पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. त्यामुळे जत ‘अ’ सोसायटी गटातून त्यांना निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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