Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; सांगली जिल्हा बँक निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा

Sangli District Bank Election 2026 : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अवैध ठरवलेला पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. त्यामुळे जत ‘अ’ सोसायटी गटातून त्यांना निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी शक्तिप्रदर्शन करत जत ‘अ’ सोसायटी गटातून सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या अर्जावर माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि सुजय शिंदे यांनी आक्षेप घेतला होता. या आक्षेपांवरून त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला होता..Gopichand Padalkar : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकरांना धक्का; उमेदवारी अर्ज अवैध, शक्तिप्रदर्शन करत दाखल केला होता अर्ज.या निर्णयामुळे पडळकर यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्णयाविरोधात पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला. त्यामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पडळकर यांच्या उमेदवारीचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.