'जयंत पाटील जागे आहेत का बघत होतो', चुकीच्या इतिसाहावरून टीका होताच पडळकरांची प्रतिक्रिया

बाचणी इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर एका मंचावर आले होते. तेव्हा पडळकर यांची इतिहास सांगताना झालेली चूक दुरुस्त करत जयंत पाटील यांनी टोला लगावला होता. आता यावर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, जयंत पाटील झोपले आहेत की जागे आहेत ते बघत होतो. .जयंत पाटील यांना राजारामबापू पाटील यांचा इतिहास सोडून दुसरा इतिहास माहीत नाही. आम्हाला कोणी इतिहास शिकवण्याची गरज नाही, असंही भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले. जयंत पाटील यांनी सत्ता आल्यावर बघतो असं म्हटल्याचा उल्लेख करत पडळकरांनी निशाणा साधला. आम्ही तुम्हाला फाट्यावर बांधतोय. उद्या तुमची सत्ता आली तरी आमचं काही वाकडं करू शकणार नाही असं आव्हानही पडळकरांनी दिलं..Jayant Patil vs Gopichand Padalkar : इतिहास सांगताना पडळकर चुकले, जयंत पाटलांनी लगावला टोला, म्हणाले, अफझलखानाचा कोथळा पन्हाळगडावर....पडळकर म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी संकटातून बाहेर कसं पडायचं हे शिकवलं आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यातून मी बाहेर आलो. जयंत पाटील हे फॉरेन रिटर्न आहेत. त्यांच्याकडे अक्कल असती तर त्यांनी असं वक्तव्य केलं नसतं..पडळकरांनी पोलिसांवरूनही जयंत पाटलांना लक्ष्य केलं. ते पोलिसांना शिव्या देत बसले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. आम्ही सत्तेचा माज करत नाही. काल जसे होतो तसेच आजही आहोत आणि पुढेही राहू असं पडळकर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.