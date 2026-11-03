पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar Jayant Patil : सांगली जिल्हा बँकेत निवडूण येताच गोपीचंद पडळकरांची जयंत पाटलांवर खोचक टीका; 'टप्प्यात आणून करेक्ट कार्यक्रम'

Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत विजयानंतर गोपीचंद पडळकरांची जयंत पाटलांवर खोचक टीका. 'टप्प्यात आणून करेक्ट कार्यक्रम' म्हणत साधला निशाणा.
Gopichand Padalkar Jayant Patil Sangli District Bank Election

Gopichand Padalkar Jayant Patil Sangli District Bank Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Jilha Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जतच्या जनतेने टप्प्यात आणून करेक्ट कार्यक्रम केला, अशी खोचक टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावर केली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर पडळकर यांनी जयंत पाटलांना लक्ष्य करत राजकीय टोला लगावला.

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