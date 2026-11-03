Gopichand Padalkar Jayant Patil : सांगली जिल्हा बँकेत निवडूण येताच गोपीचंद पडळकरांची जयंत पाटलांवर खोचक टीका; 'टप्प्यात आणून करेक्ट कार्यक्रम'

Sangli Jilha Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जतच्या जनतेने टप्प्यात आणून करेक्ट कार्यक्रम केला, अशी खोचक टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावर केली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर पडळकर यांनी जयंत पाटलांना लक्ष्य करत राजकीय टोला लगावला..जत सोसायटी गटातील निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. या गटातून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनोद पवार यांचा पराभव केला. पडळकर यांनी ५४ मतांच्या फरकाने विजय मिळवत जिल्हा बँकेत प्रवेश केला..Sangli District Bank Election Result : सांगली जिल्हा बँकेच्या विजयी उमेदवारांची यादी; गोपीचंद पडळकर, संजय काका पाटलांचा जिल्हा बँकेत प्रवेश.जिल्हा बँकेच्या सहा जागांसाठी सर्वपक्षीय पातळीवर निवडणूक झाली. मात्र, जत सोसायटी गटातील लढत विशेष चर्चेत होती. या निवडणुकीत पडळकर यांनी एकतर्फी विजय मिळवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. विजयानंतर त्यांनी केलेल्या विधानामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.