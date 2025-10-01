Jayant Patil Vs Padalkar : गोपीचंद पडळकरांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेला दाखवली केराची टोपली, जयंत पाटलांना जहरी भाषेत पुन्हा दिलं आव्हान

हायलाइट समरी पॉइंट्सपडळकरांचे जयंत पाटीलना खुले आव्हान – “वेळ-ठिकाण सांगा, मी हजर होतो” असे आव्हान दसरा मेळाव्यात.आरक्षणावर ठाम भूमिका – धनगरांना ‘एसटी दाखला’, मराठा-ओबीसी वाद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गाची मागणी.थेट आरोप आणि इशारा – जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांची लूट केल्याचा आरोप; “माझ्या डोक्यात जाऊ नका, नाहीतर काळीकुट्ट रात्र येईल” असा इशारा..Gopichand Padalkar Vs Jayant Patil : ‘‘माझ्यावर टीका करणाऱ्यांनी मी कुठे येऊ ते ठिकाण आणि वेळ सांगावी. मी येतो,’’ अशा शब्दांत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज आमदार जयंत पाटील यांना खुले आव्हान दिले. आरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील बिरोबा बनात आयोजित दसरा मेळाव्यात ते बोलत होते..आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘बिरोबा बनात हिंदू बहुजनांचा दसरा मेळावा होतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदू धर्मासाठी काम केले. छत्रपती संभाजी महाराजांनंतर हिंदू धर्माची पताका सुभेदार मल्हारराव होळकर यांनी खांद्यावर घेतली. तेव्हा, यापुढे बिरोबाच्या बनात होणारा दसरा मेळावा हा ‘हिंदू बहुजनांचा दसरा मेळावा’ असणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांनी हिंदू मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे काम केले. त्यामुळे हिंदू धर्माचे रक्षण करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे.’’.ते म्हणाले, ‘‘मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर उभे करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धनगर समाजाच्या आरक्षणाची लढाई सुरू आहे. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या पोरांच्या हातात ‘एसटी’चा दाखला पडला पाहिजे, ही मागणी आहे. पडळकरची धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतची भूमिका काल जी होती, तीच आज, उद्याही राहील. ज्यावेळी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय असेल, त्यावेळी मी धनगरांच्या बाजूने आहे हे सांगायची गरज नाही. देवाभाऊंविरोधात ज्यावेळी विरोधक असतील, त्यावेळी मी देवाभाऊंसाठी ‘बाजीप्रभू देशपांडे’ असेन. आरक्षणाची लढाई एका बाजूला न्यायालय, दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरची लढाई आणि मी सरकारमध्ये बाजू मांडतोय आहे.’’‘‘मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र बनावट दाखला काढून आरक्षण घेण्यास विरोध आहे. मराठा व ओबीसी वाद मिटवायचा असेल तर मराठा कुणबी, कुणबी मराठा असा दाखला आहे, त्यांचा एक प्रवर्ग वेगळा करा. त्यांना शिक्षण, नोकरीत आरक्षण द्या, मात्र राजकीय आरक्षण देऊ नका. वाद मिटला जाईल व ओबीसीची शंका दूर होईल,’’ असे पडळकर म्हणाले..आमदार जयंत पाटील यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, ‘‘सभासदांच्या मालकीचे कवठेमहांकाळ व जत कारखाने बंद पाडून त्यांनी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले. जत कारखाना कवडीमोल दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम केले. सांगली जिल्ह्यात अनेक क्रांतिकारक होऊन गेले. त्यांनी एकाचे तरी स्मारक उभा केले का? सांगलीत अख्खा महाराष्ट्र बोलावून ‘संस्कृती बचाव’ सभा घेता, मला शिव्या घालता. गोपीचंद कोणाला भीक घालत नाही. हे हिंदूविरोधी आहेत. माझ्या डोक्यात जाऊ नका, नाही तर तुमच्यासाठी एक दिवस काळीकुट्ट रात्र असेल.’’.बिरोबा देवस्थानच्या विकासासाठी १६० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. सरकारने तो समितीसमोर आणून एकाचवेळी मंजूर करावा, अशी मागणी असल्याचे ते म्हणाले. संदीप गिड्डे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.मंगळसूत्रावरून हल्लाबोल‘‘मी जे बोललो ते नाकारत नाही,’’ असे स्पष्ट करत पडळकर यांनी मंगळसूत्राच्या विषयावरूनही जयंत पाटील यांच्यावर टीका केली. त्याची चर्चा सुरू होती. यावरूनही नवे वाद उद्भवू शकतात..Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकर यांची जीभ पुन्हा घसरली ! मुख्यमंत्र्यांच्या तंबीनंतरही जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या शब्दांत टीका.FAQsप्र.१: पडळकरांनी जयंत पाटीलना काय आव्हान दिले?उ: “माझ्यावर टीका करणाऱ्यांनी वेळ व ठिकाण सांगावे, मी तेथे येतो” असे थेट आव्हान दिले.प्र.२: आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका काय होती?उ: धनगर समाजाला ‘एसटी’ दाखला मिळावा ही त्यांची मागणी असून, मराठा-ओबीसी वाद मिटवण्यासाठी ‘मराठा-कुणबी’ व ‘कुणबी- मराठा’ यांना स्वतंत्र प्रवर्ग देऊन शिक्षण-नोकरी आरक्षण द्यावे, मात्र राजकीय आरक्षण नको.प्र.३: जयंत पाटीलवर कोणते आरोप झाले?उ: कारखाने बंद करून व कवडीमोल दराने विकत घेऊन शेतकऱ्यांची लूट केल्याचा आरोप; तसेच सांगलीत क्रांतिकारकांचे स्मारक न उभारल्याची टीका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.