Jayant Patil Vs Padalkar : गोपीचंद पडळकरांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेला दाखवली केराची टोपली, जयंत पाटलांना जहरी भाषेत पुन्हा दिलं आव्हान

Gopichand Padalkar : मागच्या काही दिवसांपूर्वी गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली होती यानंतर पुन्हा पडळकरांनी टीका केल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हायलाइट समरी पॉइंट्स

  1. पडळकरांचे जयंत पाटीलना खुले आव्हान“वेळ-ठिकाण सांगा, मी हजर होतो” असे आव्हान दसरा मेळाव्यात.

  2. आरक्षणावर ठाम भूमिका – धनगरांना ‘एसटी दाखला’, मराठा-ओबीसी वाद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्गाची मागणी.

  3. थेट आरोप आणि इशारा – जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांची लूट केल्याचा आरोप; “माझ्या डोक्यात जाऊ नका, नाहीतर काळीकुट्ट रात्र येईल” असा इशारा.

Gopichand Padalkar Vs Jayant Patil : ‘‘माझ्यावर टीका करणाऱ्यांनी मी कुठे येऊ ते ठिकाण आणि वेळ सांगावी. मी येतो,’’ अशा शब्दांत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज आमदार जयंत पाटील यांना खुले आव्हान दिले. आरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील बिरोबा बनात आयोजित दसरा मेळाव्यात ते बोलत होते.

