Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकर सांगली जिल्हा बँकेच्या मैदानात; उमेदवारी अर्ज दाखल करताना ‘जयंत पाटलांचा बाप आला’च्या घोषणा

Gopichand Padalkar Sangli District Bank : गोपीचंद पडळकर आणि जयंत पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत. पडळकर यांनी आज (ता.३०) बुधवारी शक्तीप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर जयंत पाटील यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी झाल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली असून, राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. काँग्रेसचे नेते विश्वजीत कदम, खासदार विशाल पाटील यांच्यानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या गटाकडूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. पडळकर यांनी मोठे शक्तीप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केला..पडळकर यांचा अर्ज दाखल करताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काही काळ गदारोळ झाला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्याविरोधात कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. ‘जयंत पाटलांचा बाप आला...’ अशा घोषणांमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..यावेळी पडळकर म्हणाले, "ही शेतकऱ्यांची बँक आहे. या बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे, ही आमची भावना आहे. शेतकऱ्यांचा पाठिंबा घेऊनच मी उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहे." सदाभाऊ खोत यांच्यासह आणखी काही उमेदवारांचे अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Gopichand Padalkar: जतचे नामांतर होणार ‘देवभूमी जत’; आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यामार्फत मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर.दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी भूमिका खासदार विशाल पाटील यांनी मांडली आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नी पूजा पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि माजी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनीही प्रथमच जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे सांगली जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध होणार की राजकीय संघर्षाची रंगत वाढणार, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.