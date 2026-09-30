पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकर सांगली जिल्हा बँकेच्या मैदानात; उमेदवारी अर्ज दाखल करताना ‘जयंत पाटलांचा बाप आला’च्या घोषणा

Sangli Bank Election : गोपीचंद पडळकर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना ‘जयंत पाटलांचा बाप आला’ अशा घोषणांनी परिसरात राजकीय वातावरण तापले.
Gopichand Padalkar sangli jilha bank

Gopichand Padalkar sangli jilha bank

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gopichand Padalkar Sangli District Bank : गोपीचंद पडळकर आणि जयंत पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत. पडळकर यांनी आज (ता.३०) बुधवारी शक्तीप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर जयंत पाटील यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी झाल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

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