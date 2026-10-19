Gopichand Padalkar Latest News : 'मला जिल्हा बँकेत घ्यायला अनेकांना भीती वाटते'; दसरा मेळाव्यात आमदार गोपीचंद पडळकरांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

ढालगाव (जि. सांगली) : ‘‘जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत मला इतिहास घडवायचा आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्जासाठी अडवता कामा नये, ही भूमिका असणार (Sangli District Political News) आहे. मला जिल्हा बॅंकेत संचालक म्हणून घ्यायला अनेकांना भीती वाटत आहे,’’ अशा शब्दात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला..आरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील बिरोबा बनात आयोजित बहुजनांच्या दसरा मेळाव्यात ते बोलत होते. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने विरोधकांवर टीकास्त्र सोडताना पडळकर म्हणाले, ‘‘बिरोबाच्या आशीर्वादाने कोर्टात सत्ताधाऱ्यांना झोडपून काढले. कायम सत्तेसाठी चिकटून बसलेल्यांना बाजूला करणे माझे काम आहे. मात्र तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तर हा गोपीचंद बाजूला होणार नाही. शिपाई पद भरतीसाठी गरीब मुलाकडून वीस लाख रुपये घेतले, तरी आम्ही लेखनिक पदाच्या भरतीत दीड कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार हाणून पाडला.’’.‘‘सहकार वाचला पाहिजे, अशी वल्गना करणाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सभासदांच्या मालकीचे असलेले साखर कारखाने कवडीमोल भावाने विकत घेतले. महांकाली कारखानाही घेण्यासाठी तो बंद पाडला, अशा माणसांनी सहकार वाचवण्याची वल्गना करणे जनतेला कदापि पटणारे नाही,’’ अशी टीका त्यांनी जयंत पाटील यांचे नाव न घेता केली..Gokul Election Results : 'गोकुळ'चा पहिला निकाल अकरापर्यंत हाती येणार; सर्व मतमोजणी कितीपर्यंत चालणार? 35 टेबल अन् केंद्रनिहाय मोजणीने वाढली उत्कंठा.आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘बिरोबा देवस्थानासाठीचा १४९ कोटींचा आराखडा लवकरच मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. आरक्षणाचा तिढा लवकर सुटण्याचा मार्गही जवळ आला आहे. ते नाही झाले तर राज्य सरकारने दुसरी तयारी ठेवावी. पुणे येथे १५ नोव्हेंबरला आरक्षणासंदर्भात पुढे काय करायचे, यासाठी समाजाची बैठक नियोजित केली आहे.’’.‘मल्हारराव होळकर यांची जयंती राज्य सरकारने साजरी करावी. शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव ‘सी-लिंक’ला द्यावे, गणपतराव देशमुख यांचा पुतळा विधानभवनात बसवावा व त्यांच्या नावाने ‘आदर्श आमदार’ पुरस्कार योजना सुरू करण्यात यावी,’’ असे ठराव मांडण्यात आले..Gokul Multistate Controversy : 'गोकुळ गुजरातच्या घशात घालण्याचा महायुतीचा डाव'; सतेज पाटलांचा खळबळजनक आरोप, साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या बळावर डाव उधळणार.‘मेंढपाळांनाही दुष्काळ जाहीर करावा’आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘मेंढपाळांनाही दुष्काळ जाहीर करावा, जनावरांप्रमाणे चारा द्यावा, मेंढरे जिथे असतील तेथे पंचनामे करून मदत द्यावी. पाठीमागच्या राज्यकर्त्यांनी कृत्रिमपणे तयार केलेला दुष्काळ पुसण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे. योजनांचे पाणी आल्याने भागातील ऊसतोड मजूर कमी झाले आहेत. दुष्काळी भागासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करूया. जातीसाठीचा संघर्ष बाजूला ठेवून मातीसाठी लढा देण्याची आवश्यकता आहे. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती भयानक आहे. पालात राहणाऱ्या गरीब लोकांना मदत करा. त्यांची दिवाळी कशी गोड होईल याकडे लक्ष द्या.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.