पश्चिम महाराष्ट्र

Gopichand Padalkar Latest News : 'मला जिल्हा बँकेत घ्यायला अनेकांना भीती वाटते'; दसरा मेळाव्यात आमदार गोपीचंद पडळकरांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

Gopichand Padalkar Statement on Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अडवू न देण्याची भूमिका मांडली.
Gopichand Padalkar's Statement on Sangli District Bank Election

Gopichand Padalkar's Statement on Sangli District Bank Election

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

ढालगाव (जि. सांगली) : ‘‘जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत मला इतिहास घडवायचा आहे. कोणत्याही शेतकऱ्याला कर्जासाठी अडवता कामा नये, ही भूमिका असणार (Sangli District Political News) आहे. मला जिल्हा बॅंकेत संचालक म्हणून घ्यायला अनेकांना भीती वाटत आहे,’’ अशा शब्दात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.

Loading content, please wait...
Sangli
BJP Leader
gopichand padalakar
DCC Bank Election
Sangli District Bank Election

Related Stories

Gopichand Padalkar Sangli District Central Cooperative Bank Election
Supreme Court hearing on Gopichand Padalkar nomination
Gopichand Padalkar sangli jilha bank
Why was Gopichand Padalkar’s nomination challenged?
Marathi News Esakal
www.esakal.com