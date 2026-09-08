Sangli Crime News : गोटखिंडीतील अकॅडमीत संस्थाचालकाकडून ३ मुलींवर लैंगिक अत्याचार, पत्नीला सांगताच तिनेही धमकावलं

बावची : गोटखिंडी (ता. वाळवा) येथील केतनराज या खासगी स्पर्धा परीक्षा अकॅडमीत निवासी शिक्षण घेणाऱ्या तीन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली. संतप्त पालकांनी संस्थाचालकास चोप देऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिले. आष्टा पोलिसांत घटनेची नोंद झाली आहे. संस्थाचालक काशिनाथ रामचंद्र नांगरे यास पोलिसांनी अटक केली आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...त्यास न्यायालयाने दहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दरम्यान, काशिनाथ याची पत्नी मनीषा नांगरे हिच्याविरुद्धही याप्रकरणी गुन्ह्यात मदत केल्याबद्दल व मुलींना धमकावल्याबद्दल पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. गोटखिंडी ग्रामपंचायतीच्या मागील बाजूस केतनराज स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी आहे. ६५ निवासी, तर ५० अनिवासी विद्यार्थी - विद्यार्थिनी शिकत आहेत. .आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील तीन अल्पवयीन मुली रात्री झोपेत असताना संस्थाचालक नांगरे याने त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. हा प्रकार पीडित मुलींनी संशयिताची पत्नी मनीषाला सांगितला. तिने मुलींना ‘ही घटना कोणालाही सांगू नका अन्यथा तुमचे शैक्षणिक नुकसान करेन’, असे म्हणून धमकावले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.अत्याचाराचा हा प्रकार ११ जून २०२६ पासून सुरू होता. पीडित मुलींनी धाडसाने याबाबत त्यांच्या पालकांना माहिती दिली. संतप्त पालकांनी अकॅडमीत येऊन संशयित नांगरेला चोप देऊन त्याला पोलिसांच्या हवाली केले. रविवारी रात्री उशिरा आष्टा पोलिसात पीडित मुलीच्या आईने तक्रार दाखल केली. दरम्यान, आज घटनास्थळाला पोलिस उपअधीक्षक अरुण पाटील, निरीक्षक सिद्धेश्वर जंगम यांच्यासह न्याय वैद्यक पथकाने भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.