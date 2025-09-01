पश्चिम महाराष्ट्र

Chandrakant Patil: समवेत असणाऱ्या सर्वांची मने जुळावीत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील : एक प्लस एक दोन झाल्यास खानापूर मतदारसंघाचा विकास होईल

One Plus One Equals Two: पाटील म्हणाले, ‘‘विट्यात मी अनेक वेळा आलो; परंतु विट्याच्या राजाचा इतका भव्य देखावा पाहण्याचा योग कधीच आला नाही. येथे आल्यावर थक्क झालो. इतका मोठा देखावा आणि वातावरण निर्माण करणे हे आश्चर्यचकित करणारे आहे. याबद्दल सुहास बाबर यांचे आभार मानतो.
Updated on

विटा : ‘‘मला कोणीतरी सांगितलं, हा गणराय पावतो. त्यामुळे मी अशी प्रार्थना केली की, आमच्या समवेत जे आहेत, त्या सगळ्यांची मनं जुळावीत व त्यांनी एकाच दिशेने कामे करावीत. कारण एक प्लस एक दोन झाले, तर खानापूर मतदारसंघाचा खूप विकास होईल,’’ असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

