Chandrakant Patil: समवेत असणाऱ्या सर्वांची मने जुळावीत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील : एक प्लस एक दोन झाल्यास खानापूर मतदारसंघाचा विकास होईल

विटा : ''मला कोणीतरी सांगितलं, हा गणराय पावतो. त्यामुळे मी अशी प्रार्थना केली की, आमच्या समवेत जे आहेत, त्या सगळ्यांची मनं जुळावीत व त्यांनी एकाच दिशेने कामे करावीत. कारण एक प्लस एक दोन झाले, तर खानापूर मतदारसंघाचा खूप विकास होईल,'' असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले. .येथील विट्याचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या आरतीसाठी मंत्री पाटील आले होते, त्यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. मंडळाचे अध्यक्ष अमोल बाबर, आमदार सुहास बाबर, तानाजी पाटील, शौर्य बाबर, विनोद गोसावी, विनोद गुळवणी, उत्तम चोथे, शिवाजी हारगुडे, विनय भंडारे, महेश चोथे प्रमुख उपस्थित होते. .पाटील म्हणाले, ''विट्यात मी अनेक वेळा आलो; परंतु विट्याच्या राजाचा इतका भव्य देखावा पाहण्याचा योग कधीच आला नाही. येथे आल्यावर थक्क झालो. इतका मोठा देखावा आणि वातावरण निर्माण करणे हे आश्चर्यचकित करणारे आहे. याबद्दल सुहास बाबर यांचे आभार मानतो. अर्थात सुहास काय किंवा त्यांचे वडील अनिल बाबर काय, त्यांनी एखादी गोष्ट सांगितली की, मी काय आणि देवेंद्र फडणवीस काय चलो, करेंगे असे म्हणतो. हे करण्यासाठी समाजकार्याची आवड आणि श्रद्धा आवश्यक असते.''.''येत्या वर्षभरात खानापूर मतदारसंघातील सुहास बाबर, गोपीचंद पडळकर, त्यांचे बंधू ब्रह्मदेव पडळकर, इकडे वैभव पाटील, तिकडे देशमुख असे सगळे एकत्र यावेत, असा संकल्प विट्याच्या राजाच्या चरणी केला आहे. मग, इकडे कोणी विरोधकच राहत नाहीत. बघूया काय होतंय,'' असे पालकमंत्री पाटील म्हणाले.