पश्चिम महाराष्ट्र

Guardian Minister Chandrakant Patil: महायुतीचा महापौर होण्यासाठी परिश्रम घ्यावेत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील; आगामी काळात जबाबदाऱ्या मिळतील

Strive for Mahayuti Mayor Position: इनामदार यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेलणकर मंगल कार्यालयात सायंकाळी वाढदिवसाचा केक कापण्यात आला. रॅलीने दाखल झाल्यावर कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात स्वागत केले. सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रासह मान्यवरांनी इनामदार यांना शुभेच्छा दिल्या.
Chandrakant Patil addressing Mahayuti leaders, stressing unity and hard work for mayoral success.

Chandrakant Patil addressing Mahayuti leaders, stressing unity and hard work for mayoral success.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेत महायुतीची सत्ता येण्यासाठी आणि महायुतीचा महापौर होण्यासाठी शेखर इनामदार यांनी परिश्रम घ्यावेत. आगामी काळातही त्यांना जबाबदाऱ्या मिळत जातील, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
Bjp
Sangli
Paschim maharashtra
district
Guardian Minister
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com