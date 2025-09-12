Guardian Minister Chandrakant Patil: महायुतीचा महापौर होण्यासाठी परिश्रम घ्यावेत: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील; आगामी काळात जबाबदाऱ्या मिळतील

सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेत महायुतीची सत्ता येण्यासाठी आणि महायुतीचा महापौर होण्यासाठी शेखर इनामदार यांनी परिश्रम घ्यावेत. आगामी काळातही त्यांना जबाबदाऱ्या मिळत जातील, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष इनामदार यांचा आज वाढदिवस असल्याने पालकमंत्री तथा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री पाटील यांनी आज सकाळी इनामदार यांना घरी जाऊन शुभेच्छा दिल्या. सौ. शर्वरी इनामदार, उद्योजक मनोहर सारडा, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.पालकमंत्री पाटील म्हणाले,‘‘माजी उपमहापौर इनामदार यांनी महापालिकेत महायुतीची सत्ता येण्यासाठी, महापौर युतीचा होण्यासाठी परिश्रम घ्यावेत. त्यांना कर्तृत्वाप्रमाणे कामे मिळत गेली. आगामी काळात जबाबदाऱ्या मिळत जातील.’’.श्रीराम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, विनायक सिंहासने, योगेश कापसे, संजय कुलकर्णी, शैलेश पवार, चंद्रकांत घुणके, अमित गडदे, श्रीकांत वाघमोडो, धनेश कातगडे उपस्थित होते.इनामदार यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेलणकर मंगल कार्यालयात सायंकाळी वाढदिवसाचा केक कापण्यात आला. रॅलीने दाखल झाल्यावर कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात स्वागत केले. सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रासह मान्यवरांनी इनामदार यांना शुभेच्छा दिल्या..ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, खासदार विशाल पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, आमदार सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सुहास बाबर, जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्ष जयश्री पाटील, सुरेश आवटी, गौतम पवार, अंबाबाई तालीम संस्थेचे अध्यक्ष संजय भोकरे यांनी फोनवरून शुभेच्छा दिल्या.आमदार गोपीचंद पडळकर, सत्यजित देशमुख, माजी आमदार दिनकर पाटील, नितीन शिंदे, संघटनमंत्री मकरंद देशपांडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, पृथ्वीराज पाटील, अॅड. चिमण डांगे, दीपक शिंदे-म्हैसाळकर, सी. बी. पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, वैभव पाटील, गौरव नायकवडी, शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र चंडाळे, चंद्रहार पाटील, मनसेचे तानाजी सावंत, जैन प्रकोष्ठचे राज्य उपाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, धीरज सूर्यवंशी, अनिल कदम, भारती दिगडे, प्रमोल लाड, शिवाजी डांेगरेे यांनी शुभेच्छा दिल्या..सांगलीत गट-तट नाहीतपक्षातील नाराजीबद्दल विचारले असता पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘सांगलीत कोणतेही गट-तट नाहीत. सगळे एकोपा, गुण्यागोविंदाने, एकत्र काम करत आहेत. थोडी चुटपुट होत राहील. पण, समजूत घालण्याएवढे काही झाले नाही, असे सांगत त्यांनी नाराजी नसल्याचे स्पष्ट केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.विविध उपक्रम उत्साहातआज शहरात श्रीराम प्रतिष्ठानच्या वतीने विविध सामाजिक उपक्रम झाले. सकाळी सिव्हिल हॉस्पिटल परिसरात स्वच्छता मोहीम झाली. गणपती पेठ, वारणाली रोड येथे मॅरेथॉन, साई मंगल कार्यालयात कराटे स्पर्धा, वेलणकर आश्रमात फळे वाटप, वानलेसवाडीत वृक्षारोपण, संजयनगरमध्ये वही तुला, लाडू तुला असे उपक्रम झाले. वही वाटप, महाआरोग्य शिबिर, वृद्धाश्रमात भोजन, कर्करोग निदान असेही उपक्रम झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.