Sangli Crime: 'सलीम पठाणवर गोळीबाराचा प्रयत्न'; मिरजेतील घटना; एक पोलिसांच्या ताब्यात; पिस्तूल, कोयताही जप्त

मिरज : दीड महिन्यांपूर्वी शहरात झालेल्या निखिल कलगुटगी खून प्रकरणातील संशयित सलीम पठाण याच्यावर आज दुपारी येथील शासकीय रुग्णालयात गोळीबारासह हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे हल्ल्याच्या प्रयत्नात असलेल्या संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले. वंश वाली असे संशयिताचे नाव आहे. त्याचे अन्य तीन साथीदार रुग्णालयातून पसार झाले. संशयिताकडून पिस्तूल, कोयता जप्त करण्यात आला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांचा फौजफाटा रुग्णालय परिसरात तैनात करण्यात आला..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, की निखिल कलगुटगी खूनप्रकरणी शहर पोलिसांनी गेल्याच आठवड्यात लोणावळा येथून मुख्य सूत्रधारांसह अन्य संशयितांना अटक केली. त्यांना आज दुपारी वैद्यकीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात आणण्यात आले होते. 'मिरज शहर'चे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय पुजारी, राजेश गवळी, प्रवीण वाघमोडे, सचिन सनदी, स्वप्नील नायकोडे यांच्यासह अन्य पोलिसांचे पथक संशयितांसमवेत रुग्णालयात आले होते. .याचदरम्यान वंश वाली हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार सलीम पठाणची तपासणी सुरू असलेल्या कक्षापासून जवळच थांबल्याचे पोलिस कर्मचारी राजेश गवळी यांना दिसला. त्यांना शंका आल्याने तातडीने त्यांनी वालीजवळ जाऊन झडती घेतली. गोळ्या असलेले पिस्तूल त्याच्याजवळ आढळले. पोलिसांकडून झडती सुरू होताच त्याच्यासोबत आलेले अन्य संशयित कोयता टाकून तेथून पसार झाले. अत्यंत कमी वेळेत आणि काही समजण्याच्या आतच प्रकार घडल्याने खळबळ उडाली. मिरज शहर पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या कर्मचाऱ्यांची तत्परता दाखवली नसती तर मोठा अनर्थ रुग्णालयातच घडण्याची शक्यता होती..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपाधीक्षक प्रणील गिल्डा, 'शहर'चे निरीक्षक किरण चौगले, महात्मा गांधी चौक ठाण्याचे सहायक निरीक्षक संदीप शिंदे यांच्यासह पथक रुग्णालयात दाखल झाले. याच परिसरात पठाण याच्यावर हल्ला करण्याचे संशयितांचा डाव असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली. महात्मा गांधी चौक पोलिसात संशयितावर खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन 'संरक्षण कवच'; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...गोळीबार अन् पुन्हा गोळीबाराचा प्रयत्नमिरजेत काही महिन्यापूर्वी वर्चस्ववादातून तरुणावर गोळीबार झाला होता. त्यानंतर कलगुटगीचा खून झाला. आता या खून प्रकरणातीलच संशयितांवर हल्ला करण्याचा डाव होता. जो पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे टळला..