Ratnagiri Crime: इस्लामपूर, मिरजेतील दोघांकडून २३ लाखांचा गुटखा जप्त; साखरप्याजवळ रत्नागिरी पोलिसांची कारवाई

Major Gutkha Seizure in Ratnagiri: मंगळवारी (ता. २६) हे पथक देवरूख-साखरपा-पाली मार्गावर गस्त घालत असताना याहू ढाब्यासमोर संशयित मोटार (एमएच १० सीआर ८३६६) दिसून आली. पथकाने संशयावरून वाहनाची तपासणी केली असता त्यात मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूजन्य पदार्थ (गुटखा) आढळला.
Updated on

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्याच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अवैध गुटख्याच्या वाहतुकीवर मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी २१ लाखांच्या गुटख्यासह २८ लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून, या प्रकरणी दोन संशयितांना अटक केली आहे. विकास गंगाराम पडळकर (वय २८, रा. इस्लामपूर, जि. सांगली) आणि तेजस विश्वास कांबळे (२३, रा. मिरज, जि. सांगली) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत.

