Ratnagiri Crime: इस्लामपूर, मिरजेतील दोघांकडून २३ लाखांचा गुटखा जप्त; साखरप्याजवळ रत्नागिरी पोलिसांची कारवाई

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्याच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अवैध गुटख्याच्या वाहतुकीवर मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी २१ लाखांच्या गुटख्यासह २८ लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून, या प्रकरणी दोन संशयितांना अटक केली आहे. विकास गंगाराम पडळकर (वय २८, रा. इस्लामपूर, जि. सांगली) आणि तेजस विश्वास कांबळे (२३, रा. मिरज, जि. सांगली) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे आणि अप्पर पोलिस अधीक्षक महामुनी यांच्या सूचनेनुसार, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन ढेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक कार्यरत होते. मंगळवारी (ता. २६) हे पथक देवरूख-साखरपा-पाली मार्गावर गस्त घालत असताना याहू ढाब्यासमोर संशयित मोटार (एमएच १० सीआर ८३६६) दिसून आली. पथकाने संशयावरून वाहनाची तपासणी केली असता त्यात मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूजन्य पदार्थ (गुटखा) आढळला.

पोलिसांनी दोन पंचांसमक्ष केलेल्या झडतीमध्ये वाहनाच्या मागील भागात गोण्या आणि पुठ्ठ्याच्या बॉक्समध्ये हा मुद्देमाल आढळला. पोलिसांनी विकास गंगाराम पडळकर आणि तेजस विश्वास कांबळे यांना ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान, त्यांनी हा प्रतिबंधित मुद्देमाल संगमेश्वर येथे वितरणासाठी नेत असल्याची कबुली दिली.

या कारवाईत पोलिसांनी एकूण २१ लाख ४० हजार १६० रुपयांचा गुटखा आणि ७ लाख रुपयांची मोटार, असा एकूण २८ लाख ४० हजार १६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. संशयितावर देवरूख पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास रत्नागिरी ग्रामीण पोलिस करत आहेत.

ही कारवाई स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक ढेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रेणी पोलिस उपनिरीक्षक ओगले, पोलिस हवालदार झोरे, हवालदार डोमणे, हवालदार पालकर, हवालदार कदम, हवालदार खांब, हवालदार सवाईराम, हवालदार दरेकर, हवालदार सावंत आणि कांबळे यांनी केली.