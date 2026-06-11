पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : हमाल नेत्याच्या नातवाचा गोळ्या घालून खून; रेल्वे मालधक्का ठेक्याच्या वादातून कुख्यात गुंडाचे कृत्य

हमाल नेते, सांगली बाजर समितीचे माजी संचालक बाळासाहेब बंडगर यांच्या नातवाचा घरात घुसून गोळ्या घालून आज निर्घृण खून करण्यात आला.
criminal nilesh gadade and vedant bandgar

criminal nilesh gadade and vedant bandgar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली - हमाल नेते, सांगली बाजर समितीचे माजी संचालक बाळासाहेब बंडगर यांच्या नातवाचा घरात घुसून गोळ्या घालून आज निर्घृण खून करण्यात आला. हमाल ठेक्याच्या वादातून कुख्यात गुंड निलेश गडदे याने साथीदारांसह हे कृत्य केले. वेदांत मारूती बंडगर (वय १४) असे मृत मुलाचे नाव आहे. याप्रकरणाने संजयनगरसह सांगलीत खळबळ उडाली आहे. सायंकाळी साडे सहाच्या सुमारास अभयनगर एसटी कॉलनीत ही घटना घडली. एका निष्पाप मुलाचा संशयितांनी गोळी झाडून खून केल्याच्या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर पोलिस फौजफाटा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाला.

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