Mother Daughter Drown : दुर्दैव! मुलीला बुडताना पाहून आई वाचवायला गेली अन् दोघांचेही मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्याची वेळ

Mother Daughter Drown Sangli : बेळोंडगी (ता. जत) येथे घराजवळ खेळताना शेततळ्यात दोन वर्षांची चिमुकली पडली. तिला वाचविण्यासाठी आईने पाण्यात उडी घेतली. मात्र, तिलाही पोहता येत नसल्याने दोघींचा बुडून मृत्यू झाला. कावेरी आनंद संबर्गी (वय २०) व लक्ष्मी आनंद संबर्गी (२ वर्षे) असे मृत मायलेकींचे नाव आहे. बुधवारी दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली. या दुर्दैवी घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. याबाबत उमदी पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कावेरी संबर्गी यांच्या घराशेजारीच अशोक मलकाप्पा संबर्गी यांचे शेततळे आहे. दुपारच्या सुमारास चिमुकली लक्ष्मी खेळत खेळत शेततळ्याच्या काठावर गेली आणि अचानक पाण्यात पडली. मुलीला बुडताना पाहून आई कावेरीने तिला वाचवण्यासाठी पाण्यात उडी घेतली. मात्र, तिलाही पोहता येत नसल्याने मायलेकींचा मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन थोरबोले, उमदीचे सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप कांबळे व पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश दसाडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोघींचे मृतदेह बाहेर काढून त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक दिनेश दसाडे करीत आहेत..