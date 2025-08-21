पश्चिम महाराष्ट्र

Mother Daughter Drown : दुर्दैव! मुलीला बुडताना पाहून आई वाचवायला गेली अन् दोघांचेही मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्याची वेळ

Sangli News Update : बेळोंडगी (ता. जत) येथे घराजवळ खेळताना शेततळ्यात दोन वर्षांची चिमुकली पडली. तिला वाचविण्यासाठी आईने पाण्यात उडी घेतली. मात्र, तिलाही पोहता येत नसल्याने दोघींचा बुडून मृत्यू झाला.
Mother Daughter Drown
Mother Daughter Drownesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Mother Daughter Drown Sangli : बेळोंडगी (ता. जत) येथे घराजवळ खेळताना शेततळ्यात दोन वर्षांची चिमुकली पडली. तिला वाचविण्यासाठी आईने पाण्यात उडी घेतली. मात्र, तिलाही पोहता येत नसल्याने दोघींचा बुडून मृत्यू झाला. कावेरी आनंद संबर्गी (वय २०) व लक्ष्मी आनंद संबर्गी (२ वर्षे) असे मृत मायलेकींचे नाव आहे. बुधवारी दुपारी एकच्या सुमारास ही घटना घडली. या दुर्दैवी घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. याबाबत उमदी पोलिस ठाण्यात घटनेची नोंद झाली आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Death by drowning
Drowning death News
Drowning death
police Sangli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com