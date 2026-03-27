Sangli Rain Update : वादळी पावसाचा कहर; मिरजमध्ये वीज खंडित, पाणी तुंबले, झाडे कोसळली

मिरज : शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून होत असलेल्या पावसामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. बुधवारी रात्रीच्या सुमारास अचानक सुरू झालेले वादळी वारे आणि मुसळधार पावसाने शहरवासीयांची दैना उडाली. यात सांगली रस्त्यावर झाड पडल्याने, तर ईदगाह परिसरातही घरावर झाड पडल्याने नुकसान झाले. दरम्यान, तारांवर झाडे पडल्याने मिरज शहरातील बहुतांश भागातील वीजपुरवठा रात्रभर बंदच राहिला, तर अनेक भागांत आज दुपारपर्यंतही वीज आलेली नव्हती..मिरज शहरात गेल्या आठवड्यापासून तीन वेळा जोरदार वाऱ्यासह पावसाचे आगमन झाले आहे. अगोदरच्या दोन पावसांपेक्षाही बुधवारी रात्री वाऱ्याचा वेग जादा होता शिवाय मुसळधार पाऊसही कोसळला. वाऱ्याचा वेग जादा असल्याने सांगली रस्त्यावर श्री सिद्धिविनायक कॅन्सर रुग्णालयासमोर झाडाची मोठी फांदी रस्त्यावर पडली. .सुदैवाने यावेळी कोणतेही वाहन जात नसल्याने नुकसान झाले नाही. मात्र, मोठी फांदी रस्त्यावरच पडल्याने या मार्गावरील मिरजकडे येणारी वाहतूक खोळंबली होती. घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या पथकाने त्याठिकाणी जात फांदीचा अडथळा दूर केला. तरीही वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..चंदनवाडी परिसरात ऑईल डेपोकडे जाणाऱ्या रस्त्यानजीक असलेल्या होर्डिंगवरील डिजिटलही फाटून संपूर्ण रस्त्यावर पडले होते. दुचाकीस्वारांना यामुळे अडचण झाली. त्यानंतर पथकाने हे डिजिटल पोस्टरही हटवून वाहतूक सुरळीत केली. शहरातील ईदगाह मैदान परिसरात असलेल्या चिमणीजवळील एका घरावर झाड कोसळले. यावेळी घरात कोणी नसल्याने जीवीत हानी टळली. मात्र, यात घराचे मोठे नुकसान झाले. .धोकादायक झालेले झाड काढण्यात यावे अशी महापालिकेकडे वारंवार मागणी करण्यात आली होती तरीही ते काढण्यात आले नसल्याने ते घरावर कोसळल्याचे यावेळी नागरिकांनी सांगितले. वादळी वाऱ्यामुळे वीजपुरवठाही खंडित झाला होता. शहरातील बहूतांश भागात संपूर्ण रात्र वीजपुरवठा खंडितच होता. पावसानंतर अचानक वाढलेला उकाडा आणि त्यात वीज नसल्याने नागरिकांच्या जीवाची लाहीलाही झाली. आज दुपारपर्यंत अनेक भागांत वीज आलेली नव्हती. शहरातील वीजपुरवठा नेमका कोणत्या कारणाने खंडीत झाला होता याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. अजूनही काही दिवस पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.