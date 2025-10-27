Sangli News: 'अतिवृष्टी बाधितांना मिळाले १५० कोटी'; सांगली जिल्ह्यात वाटप सुरू, ४२ हजार शेतकऱ्यांचे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित

सांगली: जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या ४२ हजार २८८ शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून १५० कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. फळपिकांसाठी हेक्टरी २२ हजार ५००, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी १७ हजार रुपये, तर जिरायत पिकांसाठी हेक्टरी ८ हजार याप्रमाणे ही मदत देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात या सानुग्रह अनुदान रकमेचे वाटप सुरू झाले आहे. खानापूर, आटपाडी, जत आणि तासगाव तालुक्यात सर्वाधिक बाधित क्षेत्र आहे..Sudesh Gavane: राहात्याच्या सुपुत्राचा मोदींसोबत सन्मान; कंपनी कायद्याचे जाणकार ॲड. सुदेश गव्हाणे आफ्रिकेत झळकले.राज्याच्या अनेक भागात सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात अतिवृष्टी झाली. जिल्ह्यातील २२ मंडलांमध्ये अतिवृष्टी नोंदवली गेली होती. प्रचंड पाऊस झाल्याने शेती खरडून गेली. दुष्काळी भागातील नद्यांना पूर आला. त्यातही मोठे नुकसान झाले. द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाला पिकांची मोठी हानी झाली. खरिपाची काढणीला आलेली, मळणीसाठी राखून ठेवलेली पिकेही पाण्याखाली गेली. जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि ग्राम विकास विभागाने संयुक्तपणे या नुकसानीचा पंचनामा केला होता. त्यात पहिल्या टप्प्यात नजरअंदाज अहवाल पाठवला गेला होता. त्यानुसार ५१ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचा अंदाज नोंदवला होता. प्रत्यक्ष बांधावर पंचनामे केल्यानंतर सुमारे २५ हजार ५१९ हेक्टर क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाल्याची नोंद या अहवालात करण्यात आली. त्यानुसार राज्य शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली होती..राज्य शासनाकडून जिल्ह्याला दोन टप्प्यात निधी मंजूर करण्यात आल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. पहिल्या टप्प्यात १४२ कोटी रुपयांना मंजुरी मिळाली आणि दुसऱ्या टप्प्यात आठ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हा सगळा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला असून त्याचे तहसीलनिहाय वाटप सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी ‘ई-केवायसी’ पूर्ण केल्यानंतर तातडीने त्यांना रक्कम मिळणार आहे. ही प्रक्रिया आठ ते पंधरा दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे..चिंता कायमसप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झालेच; मात्र त्यानंतरही पाऊस थांबलेला नाही. दिवाळीत पावसाने उसंत घेतली. त्यानंतर पुन्हा पाऊस सुरू झाली. रब्बी हंगाम सुरू झाला आहे. द्राक्ष छाटण्यांनाही वेग आला आहे. पावसाचा अद्यापही अंदाज येत नसल्याने शेतकरी धास्तावलेले आहेत..जिल्ह्यातील नुकसानीबाबतचा अहवाल आम्ही राज्य शासनाला सादर केला होता. त्यानुसार संपूर्ण भरपाई रक्कम जिल्ह्याला मिळाली आहे. दीडशे कोटी रुपयांचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे.- विवेक कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.MP Supriya Sule: कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत: खासदार सुप्रिया सुळे; राज्यात जलजीवन मिशन योजनेची अवस्था वाईट.नुकसान असे...क्षेत्र बाधित शेतकरी बाधित क्षेत्र (हेक्टर) मदत रक्कमअपर सांगली १६५७ ६६६ १ कोटी ३ लाखमिरज ९६०६ ६३४६ १३ कोटी २७ लाखवाळवा ६८ ३० ५ लाखशिराळा २६ ०.८८ २६ हजारखानापूर ४८४५ २५८८ ३ कोटी ९ लाखतासगाव ३५११० १७९२१ २९ कोटी १२ लाखआटपाडी १५४७० १०६२६ १७ कोटी ८१ लाखजत २४०८३ १९८५४ ३० कोटी ४ लाखअपर संख २५३१० १७९८४ २४ कोटी ४९ लाखकवठेमहांकाळ ३३१९२ १९०६६ ३१ कोटी ७८ लाखएकूण ४२२८८ २५५१९ १५० कोटी ७१ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.