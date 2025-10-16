पश्चिम महाराष्ट्र

Vita Crime: 'दीड लाखांच्या सोन्याची चोरी'; खानापूर तालुक्यातील वेजेगावची घटना, पाळत ठेवून बंद घर फोडले

Burglars Strike in Vejegaon: भगवान नारायण देवकर (वेजेगाव, ता. खानापूर) यांनी विटा पोलिसांत त्याची फिर्याद दिली. ही चोरी ४ ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. १४ ऑक्टोबर रोजी विटा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनोळखी चोरट्याचा शोध घेत असल्यचे पोलिसांनी सांगितले.
Burglary in Vejegaon Village: Gold Worth ₹1.5 Lakh Missing

विटा : बंद घराच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून कपाटात लॉकरमध्ये ठेवलेले १ लाख ५७ हजार ५०० रुपयांचे दागिने चोरट्यांनी चोरून नेले. भगवान नारायण देवकर (वेजेगाव, ता. खानापूर) यांनी विटा पोलिसांत त्याची फिर्याद दिली. ही चोरी ४ ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. १४ ऑक्टोबर रोजी विटा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनोळखी चोरट्याचा शोध घेत असल्यचे पोलिसांनी सांगितले.

