Vita Crime: 'दीड लाखांच्या सोन्याची चोरी'; खानापूर तालुक्यातील वेजेगावची घटना, पाळत ठेवून बंद घर फोडले

विटा : बंद घराच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून कपाटात लॉकरमध्ये ठेवलेले १ लाख ५७ हजार ५०० रुपयांचे दागिने चोरट्यांनी चोरून नेले. भगवान नारायण देवकर (वेजेगाव, ता. खानापूर) यांनी विटा पोलिसांत त्याची फिर्याद दिली. ही चोरी ४ ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. १४ ऑक्टोबर रोजी विटा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनोळखी चोरट्याचा शोध घेत असल्यचे पोलिसांनी सांगितले..वेजेगाव येथे कलेढोण रस्त्याकडेला देवकर यांचे घर आहे. ते घराला कुलूप लावून ४ ते १३ ऑक्टोबर या कालावधीत मुंबई येथे मुलांकडे गेले होते. या दरम्यान चोरट्यांनी घराच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करून बेडरुममधील लोखंडी तिजोरीतील लॉकर तोडले..लॉकरमध्ये ठेवलेले १ लाख ५ हजाराचे पस्तीस ग्रॅम वजनाचे एक सोन्याचे मंगळसूत्र, १५ हजारांचे पाच ग्रॅमचे सोन्याचे मंगळसूत्र, ३७ हजार ५०० रुपयांचा साडेबारा ग्रॅमचा सोन्याचा लक्ष्मीहार असा १ लाख ५७ हजारांचा ऐवज चोरून नेल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..दरम्यान, देवकर यांच्या शेजाऱ्यांनी घराचा दरवाजा उघडा असल्याचे फोनवरून सांगितले. त्यांनी वेजेगांव येथे येऊन पाहिले असता घरात चोरी झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी विटा पोलिसांत सोन्याच्या दागिन्यांची चोरी झाल्याची फिर्याद दिली..