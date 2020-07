सोलापुरात कोरोनाची पुन्हा शंभरी! रविवारी चौघांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरात रविवारी (ता. 5) 106 रुग्णांची भर पडली असून मृतांमध्ये चारजण वाढले आहेत. आता शहरातील एकूण रुग्णसंख्या दोन हजार 688 झाली असून मृतांची संख्या 271 झाली आहे. रुग्णसंख्येच्या तुलनेत मृतांची संख्या सोलापुरात राज्यात अव्वलच आहे. रविवारी सोलापुरातील विद्याविहार सोसायटी (उत्तर सदर बझार), राजस्व नगर (बाळे), प्रभा अर्पाटमेंट (होटगी रोड), कोणार्क नगर, गणेश बिल्डर (जुळे सोलापूर), स्वामी विवेकानंद नगरात प्रत्येकी एक, विद्या नगरात दोन तर महर्षि गौतम नगरात दोन, बनशंकरी नगरात एक (शेळगी), कुचन नगर (दाजी पेठ), पश्‍चिम मंगळवार पेठेत सहा रुग्ण सापडले आहेत. तसेच दत्त नगरात दोन (तुळजापूर रोड), शाहीर वस्तीत पाच, मराठा वस्तीत एक (भवानी पेठ), बाल शिवयोगी नगर, पार्वती नगरात प्रत्येकी एक रुग्णांची भर पडली आहे. बुधले गल्ली, वृंदावन सोसायटी, रेल्वे पोर्टर चाळ, आरटीओ ऑफीसजवळ, देशमुख-पाटील वस्ती व विजय देशमुख नगर, अशोक नगरात प्रत्येकी एक, मुक्‍ती नगरात तीन (विजयपूर रोड), विडी घरकूल, यश नगर, उमा नगरी येथे प्रत्येकी तीन, तुळजाभवानी नगरात पाच (अक्‍कलकोट रोड), सिंधु विहारमध्ये दोन, रुबी नगरात एक (जुळे सोलापूर), नरसिंह नगर, मोदी येथे दोन, वसंत विहार (जुना पुना नाका), नर्मदा अर्पाटमेंट (रेल्वे लाईन), साई विहार (कुमठा नाका) येथे पाच, ईएसआय हॉस्पिटल येथे दोन, जुनी पोलिस लाईनमध्ये एक (वसंत विहार), आंबेडकर नगररात दोन, लक्ष्मी पेठ व करले गल्ली, पिंजार गल्ली (देगाव) येथे प्रत्येकी दोन, चाटी गल्लीत एक, नई जिंदगीतील सिध्देश्‍वर नगरात एक, अभिषेक नगरात एक, साखर पेठेत सहा, भारतरत्न इंदिरा नगरात चार, सांगेनगरात दोन (बाळे), न्यू बुधवार पेठेत एक, मजरेवाडीतील टिळक नगरात एक, वैष्णवी नगरात दोन, विशाल नगर, उत्तर सदर बझार, शास्त्री नगर, भवानी पेठ, मुरारजी पेठ, नवी पेठ, शुक्रवार पेठ, इंदिरा नगर, सिध्देश्‍वर पेठ, कविता नगर, न्यू पाच्छा पेठ, विजया नगर, माजी सैनिक नगर, प्रताप नगर येथे प्रत्येकी एक रुग्ण सापडला आहे. ठळक बाबी... शहरातील रुग्णसंख्या दोन हजार 688 झाली

आतापर्यंत एक हजार 648 पुरुष अन्‌ एक हजार 40 महिलांना कोरोनाची लागण

शहरातील 271 व्यक्‍तींचा कोरोनामुळे मृत्यू; मृतांमध्ये 173 पुरुष तर 98 महिलांचा समावेश

रविवारी सापडले नवे 106 रुग्ण; 58 वर्षांवरील चौघांचा झाला मृत्यू

आतापर्यंत 13 हजार 660 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

शहरातील एक हजार 424 रुग्णांची कोरोनावर यशस्वी मात; 993 रुग्णांवर उपचार सुरु

