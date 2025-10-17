पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime News : आईपेक्षा दारू महत्वाची झाली; तलवारीने सपासप वार करून केला खून, सांगली जिल्ह्यातील घटना

Sangli Police : सांगली जिल्ह्यात दारूच्या नशेत मुलाने स्वतःच्या आईवर तलवारीने सपासप वार करून खून केला. कौटुंबिक वादातून घडलेल्या या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
Shocking Incident Sangli : दारूसाठी पैसे देत नाही म्हणून मुलाने सत्तर वर्षांच्या आईचा तलवारीने सपासप वार करून खून केल्याची घटना बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी संशयित मुलाला पोलिसांनी अटक केली आहे. शांताबाई चरण पवार (वय ७०) असे मृत वृद्धेचे नाव आहे.

