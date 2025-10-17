Sangli Crime News : आईपेक्षा दारू महत्वाची झाली; तलवारीने सपासप वार करून केला खून, सांगली जिल्ह्यातील घटना

Shocking Incident Sangli : दारूसाठी पैसे देत नाही म्हणून मुलाने सत्तर वर्षांच्या आईचा तलवारीने सपासप वार करून खून केल्याची घटना बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी संशयित मुलाला पोलिसांनी अटक केली आहे. शांताबाई चरण पवार (वय ७०) असे मृत वृद्धेचे नाव आहे..याबाबत तासगाव पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, येथील इंदिरानगरमध्ये येथे राहणाऱ्या जगणू ऊर्फ जगण्या चरण पवार (४५) हा आई शांताबाई चरण पवार (७०) यांच्याकडे दारूसाठी पैसे दे म्हणून तगादा लावत होता..Kolhapur Police Action : ...आता कोल्हापूर पोलिसांची सटकली, मारहाण करणाऱ्या गुंडांना कान धरून रस्त्यावर फिरवले.मात्र, पैसे देत नाही म्हटल्यावर रागाच्या भरात केस पकडून जमिनीवर आपटून तलवारीने आईवर सपासप वार केले. तलवारीचा वार डाव्या बरगडीत खुपसल्याने शांताबाई पवार जागीच ठार जाल्या. ही घटना रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक सोमनाथ वाघ, पोलिस उपनरीक्षक राजू अन्नछत्रे यांच्यासह पोलिस पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.