India USA Agreement : भारत- अमेरिका कृषी करार: वर्ग संघर्षाला निमंत्रण?

USA, India agreement सदरच्या करारामुळे आपल्या कृषीप्रधान देशातील शेतकरी अडचणींत येणार आहे का यावर आता बोलायला हवे.
शिवकुमार पाटील
किल्लेमच्छिंद्रगड - USA, India agreement काय आहे, हे समजून घेऊन, सदरच्या करारामुळे आपल्या कृषीप्रधान देशातील शेतकरी अडचणींत येणार आहे का यावर आता बोलायला हवे. उपलब्ध माहितीनुसार दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, इथेनॉल, कापूस, सोयाबीन आदी महत्वाची शेती उत्पादने अमेरिकेतून आयात केली जाणार आहेत.

