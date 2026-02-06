India USA Agreement : भारत- अमेरिका कृषी करार: वर्ग संघर्षाला निमंत्रण?

किल्लेमच्छिंद्रगड - USA, India agreement काय आहे, हे समजून घेऊन, सदरच्या करारामुळे आपल्या कृषीप्रधान देशातील शेतकरी अडचणींत येणार आहे का यावर आता बोलायला हवे. उपलब्ध माहितीनुसार दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, साखर, इथेनॉल, कापूस, सोयाबीन आदी महत्वाची शेती उत्पादने अमेरिकेतून आयात केली जाणार आहेत..तसे झाले तर दूध संघ, साखर कारखाने, तेल निर्मिती मिल, सूतगिरण्या अडचणींत येणार आहेत. हे उद्योग अडचणींत आले की भारतीय शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे जगणे मुश्किल होणार आहे. कारण अमेरिकेत शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायास पन्नास टक्क्यापर्यंत अनुदान दिले जाते. अवकाळी, निसर्ग निर्मित संकटाने शेतकरी अडचणीत आल्यास सरकारी तिजोरी खुली केली जाते..शेतीसाठी आधुनिक यंत्रणा उपलब्ध करू दिली गेल्याने त्या देशाची एकरी उत्पादन क्षमता आपल्यापेक्षा दुप्पट आहे. आपल्याकडील गायी दहा ते पंधरा लिटर पर्यंत दूध देतात. अमेरिकेत मात्र पन्नास ते सत्तर लिटर पर्यंत दूध देतात.त्यामुळे अमेरिकेचे दूध जर भारतीय बाजार पेठेत आले आणि ते तीस रुपयांनी विकले गेले तर आपले चाळीस रुपये किंमतीचे दूध घेणार कोण? याचा करार करताना सरकारने विचार केला आहे का? नसेल तर आपल्याकडील गायी कत्तल खाण्यात जातील आणि शेतकरी रस्त्यावर येईल. तीच अवस्था सोयाबीन, कापसाची. आपल्याकडे दहा वीस गुंठ्यापासून एकदोन एकरापर्यंत उत्पन्न घेतले जाते..अमेरिकेतील शेतकऱ्याकडे मुबलक प्रमाणात जमीन असल्याने तो शेकडो एकरात सोयाबीन, कापसाची पिके घेतो. आधुनिक पद्धतीने शेती केल्याने उत्पादन खर्च कमी होतो. तिकडील सोयाबीन जर पाच हजार रुपये क्विंटल मिळू लागले तर आपले सात हजार रुपये क्विंटलचे सोयाबीन घेणार कोण? तीच बाब कापसाची..सरकारच्या धोरणांचा या समर्थन करणारा एक वर्ग तयारही होईल. परंतु शेतकरी, शेतमजूर, श्रमाजिवी वर्गाचे जगणे असह्य होईल. यातून वर्ग संघर्षाची ठिणगी पडेल. याची वेळीच दखल घेवून स्वतः ला समाजाचे कर्ते म्हणविणारांनी सरकारी धोरणाचा अभ्यास करून आवाज उठवायला हवा. नुसतेच सोशल मिडीयावर कावकाव करून समोर उभे ठाकलेले संकट दुर होणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.