Sydney Parliament : भारतीय संविधानाची प्रस्तावना ‘सिडनी’मध्ये ; पेठचे मदन पवार यांचा ऑस्ट्रेलियात गौरव

नेर्ले : वाळवा तालुक्यातील पेठ येथील सुपुत्र, सामाजिक कार्यकर्ते व निवृत्त सीमाशुल्क अधिकारी मदन पवार यांनी भारतीय संविधानच्या प्रस्तावनेची इंग्रजी प्रत सिडनी पार्लमेंट हाऊसमध्ये प्रदर्शित करून भारतीय लोकशाही मूल्यांचा सन्मान केला. .भारतीय संविधानची प्रस्तावना सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) पार्लमेंट हाऊसमध्ये झळकवल्याच्या कृती भारतीय लोकशाही मूल्यांना जागतिक स्तरावर अभिवादन करणारी प्रेरणादायी ठरली. पेठचे सुपुत्र, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानची निर्मिती करताना विविध देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केला होता..ऑस्ट्रेलियन संविधानाचाही समावेश होता. त्याच ऐतिहासिक संदर्भाची जाणीव ठेवून पवार यांनी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान तेथील संविधानचा अभ्यास केला. सिडनीतील स्टेट लायब्ररीचे गोल्ड कार्ड सदस्य असलेल्या पवार यांनी अभ्यास करताना भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही लोकशाही मूल्ये असून सर्वत्र लागू होणारी आहेत, अशी जाणीव व्यक्त केली..सिडनी पार्लमेंटमध्ये भारतीय संविधानाची प्रस्तावना झळकवण्याची ही कृती केवळ एका व्यक्तीचा गौरव नसून भारतीय संविधानातील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांचा जागतिक स्वीकार असल्याचे मानले जात आहे. .ऑस्ट्रेलियन नागरिकांशी त्यांनी संवाद साधला. भारत व ऑस्ट्रेलिया या दोन लोकशाही राष्ट्रांतील संवैधानिक मूल्यांबद्दलचा परस्पर आदर अधोरेखित झाला. पवार सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. शेतकरी व देशस्तरावरील पर्यटनाच्या माध्यमातून सामाजिक व संवैधानिक मूल्ये समाजासमोर आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो..ऑस्ट्रेलियन घटनेचा अभ्यासनिवृत्त अधिकारी मदन पवार यांच्या कन्या सध्या ऑस्ट्रेलियात नागरिक म्हणून स्थायिक आहेत. त्यानिमित्त पवार यांचे ऑस्ट्रेलियाला वारंवार जाणे होत असते. हे दौरे केवळ पर्यटनापुरते मर्यादित न राहता ते अभ्यासदौऱ्यात रूपांतरित झालेत. सिडनीतील स्टेट लायब्ररीचे गोल्ड कार्ड सदस्य असलेल्या पवार यांनी तेथे जाऊन ऑस्ट्रेलियन संविधानाचा सखोल अभ्यास केला..मी एक सामान्य भारतीय नागरिक, शेतकरी आहे, ऑस्ट्रेलियन पार्लमेंटच्या प्रशासनाने सन्मान केला. समता व मानक सन्मान या लोकशाही मूल्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव आला.- मदन पवार, निवृत्त सीमाशुल्क अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते.