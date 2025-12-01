Sangli Jayant Patil : ईश्वरपूरात सत्तेची लढत तापली; जनता योग्य निर्णय देईल, असा विश्वास जयंत पाटीलांचा

ईश्वरपूर : ‘‘जयंत पाटील यांना पराभूत करण्यासाठी एकत्र आलेल्या टोळीच्या हाती काहीही लागणार नाही. माझा मतदार सुज्ञ आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला मताचा अधिकार तो जबाबदारीने वापरेल,’’ असा विश्वास माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी येथे व्यक्त केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आनंदराव मलगुंडे आणि प्रभाग क्रमांक १४ व १५ मधील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते. आमदार जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘आम्ही दिलेले उमेदवार सुशिक्षित आहेत. लोकांच्या समस्यांची त्यांना जाण आहे. .Sangli Politics : “नेत्यांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका; तुमच्या मतांचा केवळ राजकारणासाठी वापर होतोय – जयंत पाटील”.नगरपालिकेच्या सत्तेत आल्यावर जनतेवर लादलेला अन्यायी शास्तीकर माफ करणार आहोत. आमचे नगरसेवक जनतेच्या दारात जातील, त्यांचे म्हणणे ऐकतील आणि काम करून दाखवतील..नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार सामान्य जनतेचा चेहरा आहे, पूर्ण वेळ देऊन काम करणारा आहे. पालिका प्रशासकीय कामकाजाचा त्यांना दीर्घ अनुभव आहे. ते जनतेसाठी चोवीस तास उपलब्ध असतील. त्यांना संधी द्या.’’.Sangli Politics : "नऊ वर्षांच्या शहराच्या नुकसानीची किंमत विरोधकांना चुकवावी लागेल जयंत पाटील यांचा इस्लामपूरमध्ये तीव्र इशारा".ते म्हणाले, ‘‘सत्तेत नसतानाही मी या शहराला निधी दिला. पण केंद्रात आणि राज्यात सरकार असूनही विरोधकांना शहरात कामे करता आली नाहीत. आम्ही सत्तेत असताना केलेल्या कामाचे त्यांनी नुकसान केले आहे. जनता योग्य निर्णय घेईल, यावर माझा विश्वास आहे.’’.आनंदराव मलगुंडे म्हणाले, ‘‘सामान्य लोकांची ताकद काय असते, हे विरोधकांना दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. जनतेच्या मनात विकास असतो आणि विरोधकांना केवळ राजकारण करायचे आहे. त्यांना विकासाशी काही देणेघेणे नाही.’’.खंडेराव जाधव म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक जीवनात लोकांच्या गरजांना महत्त्व असते, वैयक्तिक पातळीवर टीका करून विकास होत नाही. आम्ही सामान्य जनता आणि अल्पसंख्याकांना सोबत घेऊन राजकारण करतो, जयंत पाटील यांच्या आजवरच्या कामातून या शहराविषयी असलेली तळमळ दिसून आली आहे.’’ भगवानराव पाटील, शंकर चव्हाण यांची भाषणे झाली. उमेदवार, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.