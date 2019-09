घरकूलाच्या लाभार्थ्यांसाठी इस्लामपूर उपनगराध्यक्षांचा उपोषणाचा इशारा 

इस्लामपूर - घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा पुढचा हप्ता मिळावा यासाठी खुद्द उपनगराध्यक्षांनीच उपोषणाचा इशारा दिला आहे. आठवड्यात निर्णय न झाल्यास पालिकेत बुधवारपासून (ता.11) उपोषण करू, असे उपनगराध्यक्ष तथा नियोजन व विकास समितीचे सभापती दादासाहेब पाटील यांनी नागराध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत इस्लामपूर नगरपरिषद हद्दीतील पात्र लाभार्थ्यांना फक्त पहिला हप्ता मिळाला आहे. परंतु दुसऱ्या हप्त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. घरकुल बांधण्यासाठी 264 लाभार्थ्यांना 16 नोव्हेंबर 2018 ला तर 254 लाभार्थ्यांना 13 जून 2019 रोजी पहिला हप्ता 40 हजार रुपयांप्रमाणे मिळाला. नोव्हेंबर 2016 मध्ये हप्ता मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी आपली घरे पाडून नविन बांधकाम सुरु केले. पहिला हप्ता खर्च झाला. त्यानंतर तब्बल 9 महिने उलटून गेल्यानंतरही पात्र लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता न मिळाल्याने घरांची कामे रखडली आहेत. हे लोक वर्षभर भाड्याच्या घरात राहून भुर्दंड सहन करत आहेत. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी महाराष्ट्र शासनाने पात्र लाभार्थ्याला सरसकट 1 लाख रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तोही निर्णय होऊन जवळजवळ महिना उलटला. तेही पैसे पात्र लाभार्थ्यांना मिळालेले नाहीत. ज्या लाभार्थ्यांनी आपली घरे पाडुन बांधण्याचा निर्णय घेतला त्यांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाकडे वारंवार विचारणा करूनही केवळ आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही होत नाही. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. आठ-नऊ महिने हे पात्र लाभार्थी नगरपलिकेत खेटे घालत आहेत. पात्र लाभार्थी सध्या ज्या अडचणीतून जात आहेत त्याचा विचार करता त्यांना आठ दिवसांत पुढील हप्ता देण्यात यावा. आपण व प्रशासनाने तातडीने पाऊले उचलून शासनस्तरावर प्रयत्न करून पुढील रक्कम लाभार्थ्यांना द्यावी. अन्यथा प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाच्या, शासनाच्या वेळकाढूपणाच्या निषेधार्थ व बुधवारी (ता. 11) नगरपरिषदेसमोर लाक्षणिक उपोषण करू, असे त्यांनी म्हटले आहे.



