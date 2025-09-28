Janta Bazaar : डिमार्टचं काय कौतुक कित्येक वर्षांपूर्वीच कोल्हापुरात सुरू झालेला डिमार्टपेक्षा स्वस्त बाजार..अभिमान वाटेल असा इतिहास

जनता बाजाराने 1963 मध्ये कोल्हापूरात सहकारी सुपरमार्टचा ट्रेंड सेट केला.रत्नाप्पा कुंभार यांच्या दृष्टीने ग्राहकांची लूट थांबवून स्वस्त खरेदीचा मार्ग खुला झाला.शाहू महाराजांच्या प्रेरणेने कोल्हापूरने सहकार आणि समृद्धीचा आदर्श निर्माण केला..गेल्या काही महिन्यापूर्वी जगातला मोठा ब्रॅंड प्राडाला कोल्हापूर करांची माफी मागायला लागली. तर भारतातील सर्वात श्रीमंत म्हणवल्या जाणाऱ्या अंबानींना कोल्हापूरकरांच्या हत्तीच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. महाराष्ट्रात अनेकांना प्रश्न पडतो की कोल्हापूर एवढे का भारी आहे. याचं कारण शाहू महाराजांनी घडवलेल्या कोल्हापूरकरांनी अनेक ट्रेंड सेट केले. यात कोल्हापूरचा नादखुळा तांबडा पांढरा रस्सा असो किंवा इथली रांगडी कुस्ती असो, जगात भारी चप्पल असो किंवा नखरेल साज असो कोल्हापूर हा कायम ट्रेंड सेट करणारा ठरला आहे. अशीच कोल्हापूरची एक ट्रेंड सेटिंग गोष्ट आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे. .तुम्ही रोज स्वस्तात मस्त डिमार्ट मध्ये जाता तिथे डाळी, पीठापासून ते पर्सनल केयरच्या सर्व वस्तु आपण स्वस्तात खरेदी करायला बघतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, की डीमार्ट आणि मोठे स्मार्ट बाजार अस्तित्वात येण्याआधीच ५०-६० वर्षांपूर्वी एक मोठे बाजार सुरू झाले होते. ते कोणा धनाढ्य व्यक्तीचे नव्हते तर कोल्हापूरच्या जनतेचे स्वतःचे होते.नाव ‘कोल्हापूर जनता सेंट्रल को-ऑप कन्झ्युमर्स स्टोअर्स लि.’ अर्थातच ‘जनता बाजार’.ही गोष्ट आहे 1960 च्या दशकातली. नुकतंच संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली होती. . धरणे उभारत होती, नवे उद्योग सुरू होत होते. तेव्हाची नेतेमंडळी फक्त पुढारपणा करण्यापेक्षा आपल्या निर्णयामुळे देश राज्य कसं पुढं जाईल याचा विचार करत होती..Zudio मध्ये कोणत्या दिवशी कपडे अन् इतर वस्तु जास्त स्वस्त मिळतात?.असाच एक नेता एकदा परदेश दौऱ्यावर गेला होता. जिथं जाईल तिथं नवं काही शिकता येईल का त्याचा आपल्या जनतेला का फायदा होईल का हे पाहण्याची याची त्याला आवड होती. परदेशात फिरताना त्याला एक सुपरमार्ट दिसले. एकप्रकारचं किराणा माल दुकान पण अगदी चकचकीत. आपल्याला हवी ती वस्तु आपणच फिरून निवडायची आणि किफायतीशीर दरात विकत घ्यायची. डाळ तेलापासून ते सर्व वस्तु एका छपराखाली.आपल्या सुपीक डोक्याच्या नेत्याला वाटलं की हेच सुपरमार्ट कोल्हापुरात सुरू केलं तर ! पण स्वतःचं नाही तर सहकार तत्वावर. तो काळ सहकारी चळवळीचा होता. साखर कारखाने, दूध डेयरी, सुतगिरण्या सहकारी तत्वावर उभारत होत्या आणि त्यातून विकास गंगा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या खेडोपाडी पोहचत होती. हाच फॉर्म्युला वापरुन जनतेने जनतेसाठी स्वतः चालवलेलं सुपरमार्ट करायची आयडिया सुचली तो नेता म्हणजे कोल्हापूरचे रत्नाप्पा कुंभार..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? शाहू महाराजांच्या बोर्डिंग मध्ये शिकून मोठे झालेले बहुजन समाजातले थोर नेते. एकेकाळचे स्वातंत्र्यसैनिक. देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी हातात बंदूक सुद्धा घेतली पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपल्या भागाला समृद्ध करण्यासाठी सहकार क्षेत्राला स्वतःला वाहून घेतलं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाच्या मसुदयावर त्यांची सुद्धा सही आहे..सहकार क्षेत्रात रत्नाप्पांनी प्रयोग करायचा आणि अख्या महाराष्ट्राने त्याला फॉलो करायचं अशी प्रथाच पडली. त्यांनी सहकारी सूतगिरणी सुरु केली. सहकारी बँक सुरु केली. कोल्हापूर शहरात आणि परिसरातील खेड्यामध्ये शाळा कॉलेजेस सुरु केल्या. त्याकाळात व्यापारी वर्गाकडून मालाची टंचाई, साठेबाजी आणि ग्राहकांची लूट व्हायची. अगदी सरकारने सुद्धा या धनदंडग्या लोकांपुढे हात टेकले होते. यावर उत्तर म्हणून रत्नाप्पा कुंभार यांनी 24 जानेवारी 1963 रोजी कोल्हापुरात जनता बाजाराची स्थापना केली..17 फेब्रुवारी 1963 रोजी महाराष्ट्राचे नागरी पुरवठा मंत्री नामदार तात्यासाहेब खान यांच्या हस्ते या दुकानाचे उद्घाटन झाले. सुरुवातीला कापड, साखर, सिमेंट यांसारख्या आवश्यक वस्तूंची विक्री करणारी ही छोटीशी दुकाने शहराच्या विविध भागांत सुरू झाली. सरकारच्या सहकार धोरणाला साथ देत जनता बाजाराने ग्राहकांना योग्य वजन, योग्य किंमत आणि दर्जेदार वस्तू देण्याचा विडा उचलला.1963 ते 1980 या काळात संस्थेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. वाढत्या खर्चामुळे छोटी दुकाने चालवणे कठीण झाले तरीही संस्थेने हार मानली नाही..7 सप्टेंबर 1980 रोजी तत्कालीन सहकारमंत्री एस.एन. देसाई यांच्या हस्ते रुईकर कॉलनीत 3200 चौरस फुटांचे पहिले 'जनता बाजार' डिपार्टमेंट स्टोअर सुरू झाले. येथे ग्राहकांना एकाच छताखाली सर्व आवश्यक वस्तू मिळू लागल्या. इलेक्ट्रॉनिक कॅश रजिस्टर आणि सेल्फसर्व्हिस यांसारख्या आधुनिक सुविधांनी ग्राहकांचा विश्वास जिंकला. सुरुवातीला 18 लाखांची विक्री असलेल्या या स्टोअरची उलाढाल कालांतराने 50-60 लाखांपर्यंत वाढली.1985 मध्ये संस्थापक रत्नाप्पा कुंभार यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त राजारामपुरी येथे 25,000 चौरस फुटांचे भव्य 'जनता बाजार' सुरू झाले..आशियातील पहिले सहकारी डिपार्टमेंट स्टोअर म्हणून याने लौकिक मिळवला. येथे किराणा, भांडी, औषधे, तयार कपडे, कॉस्मेटिक्स, केरोसिन, धान्य अशा सर्व वस्तू उपलब्ध आहेत. या स्टोअरची सरासरी दैनंदिन विक्री 65-70 हजारांवर होती. जनता बाजाराने ग्राहकांना फसवणूक टाळून स्वस्त दरात दर्जेदार वस्तू देण्याचे ध्येय ठेवले. सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देत ग्रामीण भागातही जनता बाजार सुरू करण्याचा संस्थेचा मानस आहे.. संस्थेचे सध्याचे अध्यक्ष सुरेशराव घोसाळकर यांनी 1994-95 च्या वार्षिक अहवालात म्हटले होते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्या सहकार चळवळीच्या योगदानाला साजेसे कार्य करत जनता बाजाराने महाराष्ट्रात अग्रगण्य सहकारी ग्राहक संस्थेचा मान मिळवला आहे. आजही कोल्हापुरातील जनता बाजार स्वस्तात मस्त खरेदीचा पर्याय म्हणून ग्राहकांच्या पसंतीस उतरला होता. सहकाराच्या या यशोगाथेने प्रत्येक कोल्हापुरकरच नाही, तर महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा अशी ही कहाणी आहे.FAQsWhat is Janata Bazaar in Kolhapur? / कोल्हापूरचा जनता बाजार म्हणजे काय?जनता बाजार ही 1963 मध्ये रत्नाप्पा कुंभार यांनी स / जनता बाजाराने महाराष्ट्रावर कसा प्रभाव टाकला?जनता बाजाराने सहकारी तत्वावर सुपरमार्ट चालवण्याचा ट्रेंड सेट केला आणि इतर भागात अशा उपक्रमांना प्रेरणा दिली.What makes Kolhapur a trendsetter according to this story? / या कथेनुसार कोल्हापूर ट्रेंडसेटर का आहे?शाहू महाराज आणि रत्नाप्पा कुंभार यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूरने कुस्ती, चप्पल, आणि सहकारी सुपरमार्टसारख्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण ट्रेंड सेट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 