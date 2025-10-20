Gopichand Padalkar : 'आता कोणालाही सुटी नाही, संघर्ष अटळ असेल'; भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांचा जयंत पाटलांना थेट इशारा

पश्चिम महाराष्ट्र

Political Storm Over Jath Sugar Factory Sale : जत साखर कारखाना विक्री प्रकरणावरून आमदार गोपीचंद पडळकर आक्रमक झाले. कारखाना सभासदांना परत मिळवण्यासाठी ते न्यायालयीन लढाई आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जत : जत तालुक्यातील जनतेच्या कष्टातून उभारलेला राजे विजयसिंह डफळे साखर कारखाना तत्कालीन अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या मनमानीने दिवाळखोरीत निघाला. पुढे कवडीमोल किंमतीत विकला गेला. हा कारखाना सभासदांना परत मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई तर लढू. प्रसंगी रस्त्यावर उतरू. आता कोणालाही सुटी नाही, संघर्ष अटळ असेल, असे आव्हान आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी आमदार जयंत पाटील यांचे नाव न घेता पत्रकार बैठकीत दिले.

