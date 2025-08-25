MLA Jayant Patil: इस्लामपुरात अहिल्यादेवी होळकरांचा पुतळा उभारणार: आमदार जयंत पाटील; अहिल्यादेवींनी राज्यकर्ता कसा असावा याचा परिपाठ घालून दिला

इस्लामपूर: देशातील एक आदर्श महिला राज्यकर्त्या पुण्यश्लोक, राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचा शहरात पुतळा उभारणार असल्याची घोषणा माजी मंत्री, आमदार जयंत पाटील यांनी येथे केली..माेठी बातमी! 'काेल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदली प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणीचे आदेश'; शिक्षकांची उडाली तारांबळ.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीतर्फे अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंती वर्षानिमित्त आयोजित प्रा. डॉ. मानसिंग ठोंबरे यांच्या व्याख्यान समारंभात ते बोलत होते. शिवाजी विद्यापीठाच्या अहिल्यादेवी होळकर अध्यासनचे समन्वयक प्रा. डॉ. मच्छिंद्र गोफणे, प्रा. शामराव पाटील, विजयराव यादव, आनंदराव मलगुंडे, विजयराव पाटील, शहाजी पाटील, अरुणादेवी पाटील, सुस्मिता जाधव, प्रा. सुकुमार कांबळे, विवेक कोकरे प्रमुख उपस्थित होते..आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘अहिल्यादेवींनी राज्यकर्ता कसा असावा, याचा परिपाठ घालून दिला आहे. त्यांनी संपूर्ण देशात विखरलेल्या बारा जोतिर्लिंगाचा स्वखर्चातून जीर्णोद्धार केला, धार्मिक स्थळी निवास व अन्नदानाची व्यवस्था केली. त्यांनी राज्यावर चाल करून येऊ पाहणाऱ्या राघोबा पेशव्यांना पाठविलेला खलिता त्यांच्या धैर्याचे प्रतीक आहे. त्यांचा पुतळा आपल्या शहरात उभारू.’’.वक्ते प्रा. डॉ. मानसिंग ठोंबरे म्हणाले, ‘‘अहिल्यादेवी या रणरागिणी होत्या. त्यांनी अब्दालीसारख्या शत्रूस सामोरे जात रजपूत व जाटांवर मात केली. १८ व्या शतकात विधवेला संपत्तीमध्ये हक्क, ३०० महिलांची पलटण, शेतकऱ्यांना पतपेढीमार्फत बियाणे, दरोडेखोरांवर वचक बसविताना त्यांच्या हाताला काम, बाजारपेठा आणि विकेंद्रित न्यायव्यवस्था आदी क्रांतिकारी कार्य केले आहे. इंदिरा गांधींवर त्यांचा प्रभाव होता.’’.डॉ. गोफणे म्हणाले, ‘‘अहिल्यादेवींवर अनेक संकटे आली, मात्र त्या कधी डगमगल्या नाहीत. त्या शिवभक्त होत्या, म्हणून त्या केवळ कर्मकांड करीत बसल्या नाहीत. त्यांनी त्या काळात वेगवेगळ्या राज्यांशी संबंध ठेवण्यासाठी स्वतंत्रव्यवस्था उभा केली.’’.Kolhapur: काेल्हापुरातील सिद्धार्थनगर दगडफेकप्रकरणी पाच जणांना अटक'; सीसीटीव्ही आधारे ३१ संशयितांची नावे निष्पन्न...तालुकाध्यक्षा सुनीता देशमाने यांनी स्वागत केले. शहराध्यक्षा पुष्पलता खरात यांनी प्रास्ताविक केले. मनीषा पेठकर यांनी आभार मानले. बजरंग गावडे, राजवीर पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. विनायकराव पाटील, खंडेराव जाधव, बाळासाहेब पाटील, धनंजय कुलकर्णी, माणिक पाटील, शशिकांत पाटील, संभाजी कचरे, अविनाश खरात, सुनील मलगुंडे, बाबूराव हुबाले, संदीप पाटील, संग्राम जाधव, कमल पाटील, रोझा किणीकर उपस्थित होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.