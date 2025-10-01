Jayant Patil Meets Collector : सरकार करायचं ते जयंत पाटील करत आहेत, सांगलीच्या शेतकऱ्यांसाठी जिल्ह्याधिकाऱ्यांची भेट घेत; सरकारला सुनावलं

हायलाइट समरी पॉइंट्सतातडीची मदत व कर्जमाफीची मागणी – जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांना एकरी ₹५० हजार मदत आणि तातडीने ₹२५ हजारांचा हप्ता देण्याची मागणी केली.नुकसानीचे गांभीर्य – अतिवृष्टीमुळे जमीन खरवडून गेली, घरे-संसार वाहून गेले, शेतात दगड-गोटे साचले असल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा खर्च ओढवणार आहे.कर्जमाफीसाठी ‘हीच योग्य वेळ’ – सरकार पुढील निवडणुकीची वाट पाहत बसू नये, सध्याच्या संकटातच कर्जमाफी करावी, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले..Sangli Jayant Patil : ‘‘मराठवाड्यासह सोलापूर, सांगली जिल्ह्यांतील शेतकरी संकटात आहे. त्याची शेती वाहून गेली आहे. त्याची कर्जमाफी करायची हीच योग्य वेळ आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. या संकटात शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपये मदत जाहीर करा आणि तातडीने ५० हजार रुपयांचा हप्ता द्या,’’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते, आमदार जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.सांगली जिल्ह्यात शनिवारी झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना मदतीबाबत तातडीने पंचनामे करून अहवाल देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांची त्यांनी भेट घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते..ते म्हणाले, ‘‘मंत्रिमंडळाच्या आढावा बैठकीत बाधित शेतकऱ्यांनी मदतीचे धोरण जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. आज निर्णय झाला असता तर तातडीने मदत वाटप सुरू करता आले असते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी पंचनामे पूर्ण होऊन सर्व माहिती हाती द्यायला पाच-सात दिवस लागतील, असे स्पष्ट केले आहे. तेवढी वाट न पाहता तातडीने २५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना एकरी दिले पाहिजेत. पाच हजारांची मदत तोकडी आहे. लोकांची घरे, संसार वाहून गेले आहेत. जमीन खरवडून गेली आहे. ते नुकसान कसे भरणार? नदीकाठच्या शेतात दगड, गोटे पडले आहेत, ते बाहेर काढायचा खर्च मोठा आहे.’’.आमदार पाटील म्हणाले, ‘‘सध्याची परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. आम्ही नवे सरकार आल्यानंतर कर्जमाफीची मागणी केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री म्हणाले होते, योग्यवेळी करू. या संकटापेक्षा दुसरी योग्य वेळ कोणती असू शकते? पुढच्या निवडणुकीआधी कर्जमाफी करण्याचा मुहूर्त सरकारने शोधत बसू नये. हीच योग्य वेळ आहे, कर्जमाफी करण्याची.’’.Jayant Patil Vs Padalkar : गोपीचंद पडळकरांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेला दाखवली केराची टोपली, जयंत पाटलांना जहरी भाषेत पुन्हा दिलं आव्हान.दिलीप पाटील यांच्या विधानाचा अर्थ?जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी ‘बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करताना भाजपच्या संचालकांचीही करा, त्यांनाही आत टाका,’ असे म्हटले होते. एका अर्थाने ते भ्रष्टाचार मान्य करत आहेत का, या प्रश्नावर जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘दिलीप पाटील यांच्या विधानाचा वेगळा अर्थ काढू नका. त्यांना म्हणायचे आहे, ‘चौकशी झाली तर सगळ्यांची व्हावी. जे काही केले आहे, ते सर्वांनी केले आहे.’’.FAQsप्र.१: जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांसाठी किती मदतीची मागणी केली?उ: एकरी ₹५० हजार मदत जाहीर करण्याची, आणि तातडीने ₹२५ हजारांचा हप्ता देण्याची मागणी केली.प्र.२: त्यांनी पाच हजार रुपयांच्या मदतीबाबत काय मत व्यक्त केले?उ: पाच हजारांची मदत तोकडी असून, ती शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अपुरी आहे, असे त्यांनी म्हटले.प्र.३: कर्जमाफीबाबत त्यांची भूमिका काय आहे?उ: सध्याच्या संकटातच कर्जमाफी करणे हीच योग्य वेळ असून, पुढील निवडणुकीची वाट पाहणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.