Jayant Patil : जयंतरावांनी एवढं सारं गमावलं, काय कमावण्यासाठी? काँग्रेसच्या 'त्या' मदतीची केली परतफेड!

Jayant Patil’s Strategic Withdrawal in Sangli Civic Polls : सांगली महापालिका निवडणुकीत आमदार जयंत पाटील यांनी माघार घेत काँग्रेसला उघड पाठिंबा दिल्याने स्थानिक राजकारणात मोठी चर्चा निर्माण झाली.
जयसिंग कुंभार
Updated on

Sangli Municipal Election : ‘टप्प्यात आला की कार्यक्रमच’ अशी ज्यांची ओळख असलेल्या आमदार जयंत पाटील यांनी महापालिका निवडणुकीत घेतलेली अभूतपूर्व माघारीची भूमिका अनेकांसाठी धक्कादायक ठरली. खासदार विशाल पाटील यांचा ‘काँग्रेसचा (Congress) डीएनए असलेले नेते’ असा उल्लेख करीत त्यांनी जणू महापालिका निवडणुकीची धुरा त्यांच्या खांद्यावर टाकली. त्यांनी ‘काँग्रेस’ला केवळ मदतच केली नाही, तर आपले उमेदवार हाताच्या चिन्हावर लढायला दिले.

