Shaktipeeth highway : 'शक्तिपीठ'च्या नवीन आरेखनाविरोधात पहिल्या मोर्चाचे नेतृत्व जयंत पाटील करणार, सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघणार

ठळक निर्णयमहामार्गाच्या विरोधात ग्रामसभांमधून ठराव करणे.शक्तिपीठ रद्द होईपर्यंत लढा गांधी मार्गाने तीव्र करणे.ईश्वरपूर पालिकेच्या वतीनेही विरोधाचा ठराव मांडणार..Protest against Shaktipeeth highway project : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे वाळवा तालुक्यातील सुमारे ९०० एकर सुपीक शेतजमीन बाधित होणार आहे. या प्रकल्पाच्या निषेधार्थ येथील राजारामबापू नाट्यगृहात आयोजित शेतकरी मेळाव्यात भाजप वगळता सर्व पक्षांनी हा महामार्ग रद्द करण्याचा एकमुखी ठराव केला. या दडपशाहीविरोधात सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धारही केला..डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले,''तालुक्यात मोजणी होऊ देणार नाही. या प्रकल्पाविरोधात सांगलीत तीव्र आंदोलन उभे करू.'' माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले,''हा प्रकल्प स्थानिकांच्या फायद्याचा नसून, केवळ काही लोकांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांच्या घरावर नांगर फिरवणारा आहे.'' आमदार जयंत पाटील म्हणाले,''वाढीव मोबदल्याच्या आमिषाला बळी पडू नका. या रस्त्यामुळे गावे दुभंगतील आणि शेतीचे तुकडे होतील.''.शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित पाटील म्हणाले,''पूरस्थितीला हे निमंत्रण आहे. नापिकीचा धोका आहे.'' नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे म्हणाले, ''ईश्वरपूर शहरालगतच्या शेतीचे मोठे नुकसान होणार आहे. पालिकेचा विरोधाचा ठराव करू.'' माजी आमदार मानसिंग नाईक व रघुनाथदादा पाटील यांनी अनेक पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना सुपीक जमीन आणि झाडांची कत्तल करून हा प्रकल्प लादला जात असल्याचा आरोप केला. अभिजित पाटील व विजय पाटील यांनी महामार्गामुळे पूरस्थिती होण्याचा धोका निर्माण होईल, असा मुद्दा मांडला. धनाजी गुरव यांनी ग्रामसभांचे विरोधाचे ठराव करण्याचे आवाहन केले..आरपीआयचे सचिन जाधव, आपचे गजानन पाटील, दलित महासंघाचे शंकर महापुरे, प्रहारचे दिग्विजय पाटील यांचीही भाषणे झाली. बाळासाहेब पाटील, प्रा. शामराव पाटील, शहाजी पाटील, आप्पासाहेब पाटील, ॲड. विश्वास पाटील, नेताजी पाटील, छाया पाटील, रणजित पाटील, सुष्मिता जाधव, रूपाली देवराज पाटील आदी उपस्थित होते. स्वागत शामराव पाटील यांनी केले, तर प्रास्ताविक बी. जी. पाटील यांनी केले..Shaktipeeth Highway Protest : सांगली जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गाला जोरदार विरोध, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पाय ठेवू न देण्याचा पावित्रा.तो 'देव' भुकेला!आजच्या सर्वपक्षीय मेळाव्यात जिल्हा सरचिटणीस डॉ. सचिन पाटील वगळता भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती होती. आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा थेट उल्लेख टाळत त्यांना लक्ष्य केले. ते म्हणाले, ''स्वप्नात तीन-चार देव आले होते. त्यापैकी कोणाचाच या रस्त्याला पाठिंबा नाही. भक्तांची जमीन जाणे त्यांना कसे मान्य असेल? पण एका 'देवा'ला मात्र ही जमीन हवीय. माझी त्या 'देवा'ला विनंती आहे की, वाळवा तालुक्यातील हा शक्तिपीठ मार्ग थांबव.''