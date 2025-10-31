Sangli Mahavikas Aghadi : धर्मवीर पाटील : नगरपालिका निवडणुकी पार्श्वभूमीवर आमदार जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरचंद्र पवार पक्षाकडून थेट नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर करून बाजी मारली असली, तरी राज्यस्तरावर घटकपक्षांची एकत्रित महाविकास आघाडी स्थानिक निवडणुकीत एकत्र राहणार का? याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. प्राथमिक स्तरावर कोणतीही चर्चा न करता ‘आम्ही तुम्हाला जमेतच धरत नाही’ असा थेट संदेशच द्यायचा आहे का?, असा सवाल उपस्थित केला जात असून, घटक पक्षांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..राज्याच्या राजकारणात महायुती विरोधात महाविकास आघाडी अशी स्थिती आहे. जयंत पाटील आघाडीच्या नेतृत्वस्थानी आहेत. इस्लामपूर पालिकेच्या स्थानिक राजकारणात मात्र महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाला महत्त्वाचे स्थान दिले जाताना दिसत नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वादाची ठिणगी पडलीय. राष्ट्रवादीच्या कार्यालयावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यात असलेला वाद वरिष्ठांपर्यंत पोहोचला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत शिवसेना (उबाठा), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, काँग्रेस, पुरोगामी समविचारी संघटना यांनी एकत्र येऊन महायुतीला तोंड दिल्याचा इतिहास आहे. पण, प्राथमिक स्तरावर, अशी कोणतीही चर्चाच झाली नाही..आमदार जयंत पाटील यांनी सुरुवातीलाच ‘एकला चलो रे’ अशी भूमिका घेतल्याचे दिसते आहे. जिल्हा स्तरावर मात्र खासदार विशाल पाटील, विश्वजित कदम यांच्यासोबत त्यांनी जुळवून घेतल्याची भूमिका धारण केल्याची चर्चा होती. असे असताना स्थानिक पातळीवर त्यांनी अशी चाल का खेळली? असा अन्य घटक पक्षांसमोर प्रश्न आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी आनंदराव मलगुंडे यांचे नाव जाहीर केल्यानंतर त्यांनी इतर घटकांशी चर्चा करणार असल्याचे वक्तव्य केले..दुसरीकडे महायुती किंवा शहर विकास आघाडी यांच्यात संबंधित घटक पक्ष एकत्र येऊन चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. प्रभागनिहाय चर्चा, उमेदवार ठरवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशातच घाई न करणाऱ्या आमदार जयंत पाटील यांनी यावेळी नगराध्यक्षपदाचा आपला उमेदवार घोषित करून निवडणूक रिंगणात आघाडी घेतली आहे. हे करताना त्यांनी समविचारी पक्षांना विश्वासात न घेतल्याने शंका उपस्थित होत आहे. जयंत पाटील यांना कट्टर विरोध करणारा काँग्रेसमधील एक गट काही केल्या त्यांच्यासोबत जाणार नसला, तरी ज्यांचे विरोधकांशी जुळूच शकत नाही अशांना त्यांनी गृहीत धरणे अपेक्षित होते..आमदार जयंत पाटील विश्वासात घेणार नसतील, तर काही कार्यकर्ते तिसरा पर्याय विचारात घेण्याच्या भूमिकेत आहेत. स्वतंत्र उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा विचार झाल्यास त्याचा सत्ताधारी, विरोधकांपैकी कोणाला किती फटका बसणार हे सांगता येणार नसले, तरी आमदार पाटील यावर काय उपाय करतात पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.