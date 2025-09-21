Jayant Patil : जयंत पाटलांचे कार्यकर्ते संतापले, पडळकर यांच्यानिषेधार्थ इस्लामपूर बंद; रस्त्यावर टायर पेटवल्या

पश्चिम महाराष्ट्र

वाळवा तालुक्यातील गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त आणि अत्यंत हीन पातळीवरील विधानामुळे समाजातील सर्व स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

इस्लामपूर शहरात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी कडकडीत बंद ठेवून झरी नाका परिसरात तासाभर रस्ता रोको आंदोलन केले, टायर पेटवले व ठिय्या मारल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली; पोलिसांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेत नंतर रस्ता खुला केला.

कार्यकर्त्यांनी गोपीचंद पडळकर यांना माफी मागण्याचा इशारा दिला; समाजातील नेते व नागरिकांनी त्यांच्या आरोपांचे तीव्र निषेध व्यक्त केला आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला.

Gopichand Padalkar Vs Jayant Patil : आमदार जयंत पाटील यांच्याबाबत गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाचे आज वाळवा तालुक्यात तिसऱ्या दिवशीही तीव्र प्रतिसाद उमटले. इस्लामपूर शहर कडकडीत बंद ठेवून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी येथील झरी नाका परिसरात पेठ-सांगली रस्ता सुमारे तासभर रोखला. रस्त्यावर टायर पेटवले. वाहतूक कोंडी झाल्याने पोलिसांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली.

