Jayant Patil : जयंत पाटलांचे कार्यकर्ते संतापले, पडळकर यांच्यानिषेधार्थ इस्लामपूर बंद; रस्त्यावर टायर पेटवल्या

वाळवा तालुक्यातील गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त आणि अत्यंत हीन पातळीवरील विधानामुळे समाजातील सर्व स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.इस्लामपूर शहरात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी कडकडीत बंद ठेवून झरी नाका परिसरात तासाभर रस्ता रोको आंदोलन केले, टायर पेटवले व ठिय्या मारल्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली; पोलिसांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेत नंतर रस्ता खुला केला.कार्यकर्त्यांनी गोपीचंद पडळकर यांना माफी मागण्याचा इशारा दिला; समाजातील नेते व नागरिकांनी त्यांच्या आरोपांचे तीव्र निषेध व्यक्त केला आणि आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला..Gopichand Padalkar Vs Jayant Patil : आमदार जयंत पाटील यांच्याबाबत गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाचे आज वाळवा तालुक्यात तिसऱ्या दिवशीही तीव्र प्रतिसाद उमटले. इस्लामपूर शहर कडकडीत बंद ठेवून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी येथील झरी नाका परिसरात पेठ-सांगली रस्ता सुमारे तासभर रोखला. रस्त्यावर टायर पेटवले. वाहतूक कोंडी झाल्याने पोलिसांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली..जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्यावर केलेल्या अत्यंत हीन पातळीवरील टीकेमुळे वाळवा तालुक्यातील समाजाच्या सर्वच स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संयमी जयंत पाटील यांच्यावर इतक्या खालच्या पातळीवर केलेली टीका तालुक्यातील लोकांना आवडलेली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी इस्लामपूर येथील तहसील कार्यालय चौकात जमून तीव्र निषेध व्यक्त केला होता. पडळकर यांनी वाळवा तालुक्यात पाय ठेवल्यास त्यांची कपडे काढून त्यांना परत पाठवण्याचा इशारा धनगर समाजासह सर्वांनीच दिला. आज शनिवारी इस्लामपूर शहर बंद ठेवून येथील झरी नाक्यावर रास्ता रोको आंदोले केले..यावेळी उपस्थित राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसह महिलांनी गोपीचंद पडळकर यांना शिव्यांची लाखोली वाहत निषेध नोंदवला. काही कार्यकर्त्यांनी टायर पेटवून रस्ता अडवला. रस्त्यावरच सर्वांनी ठिय्या मारल्याने वाहतूक कोंडी झाली. उपस्थित पोलिसांनी कार्यकर्त्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन परिस्थिती संयमाने हाताळली. अखेर तासाभरानंतर पोलिसांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेत रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला. गोपीचंद पडळकर यांनी माफी मागावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा उपस्थितांनी दिला.अविनाश खरात म्हणाले, 'राजारामबापूंनी अठरापगड जातीला बरोबर घेऊन काम केले. गोपीचंद पडळकर हे आमच्या समाजाला लागलेला कलंक आहे. पडळकर यांनी जयंत पाटील यांची माफी मागावी.' शंकर चव्हाण म्हणाले, 'माझ्याच समाजातील अभियंता सुशांत वडार याच्यावर राजकीय दबाव होता, कोट्यवधीची बिले काढण्यासाठी त्याला त्रास दिला जात होता. त्यामुळे ती आत्महत्या नसून त्याचा घातपात केला असावा. पडळकर जोपर्यंत माफी मागत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार आहे.'.सुस्मिता जाधव म्हणाल्या, 'आम्ही शांत आहोत, त्याचा अंत पाहू नका, भाजपच्या पडळकर यांच्यामुळे तालुक्यात अशांतता पसरली आहे. पडळकरांनी माफी मागावी.' माजी नगराध्यक्ष भगवान पाटील म्हणाले, 'राजकारणात दुश्मनी असते; पण एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करायची नसते. सुसंस्कृत जयंत पाटील यांच्यावर गोपीचंद याच्यासारख्या फडतूस माणसाने केलेले आरोप चुकीचे आहेत. हा गोपीचंद अनाजीपंताच्या तुकड्यावर बोलणारा माणूस आहे.'यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष शहाजीबापू पाटील, माजी नगरसेवक खंडेराव जाधव, संजय पाटील (धनी), माजी उपनगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील, राजारामबापू कारखान्याचे संचालक शैलेश पाटील, हणमंत माळी, दीपक पाटील, शंकर चव्हाण, रणजित गायकवाड, राजारामबापू बॅंकेचे अध्यक्ष विजयराव यादव, उपाध्यक्ष माणिकराव पाटील, सुभाष सूर्यवंशी, मुनीर पटवेकर, आनंदराव मलगुंदे, अविनाश खरात, सुनील मलगुंदे, अशोक वाटेगावकर, महिला राष्ट्रवादीच्या सुस्मिता जाधव, पुष्पलता खरात, सुनीता देशमाने यांच्यासह राष्ट्रवादीचे शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते..Gopichand Padalkar Statement : पडळकरांच्या फोटोला थेट चप्पलांनी मारलं, सांगलीत गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद.Q1: हा प्रकार कुठे आणि का घडला?A1: वाळवा तालुक्यात गोपीचंद पडळकर यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावर वादग्रस्त आणि हीन पातळीवरील विधान केले. त्याच्या विरोधात इस्लामपूर शहरात राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी रस्ता रोको आंदोलन केले.Q2: आंदोलनात काय कारवाई झाली?A2: झरी नाका परिसरात तासाभर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले, टायर पेटवले गेले, ठिय्या मारल्याने वाहतूक ठप्प झाली, आणि पोलिसांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन नंतर रस्ता खुला केला.Q3: कार्यकर्त्यांची मागणी काय आहे?A3: कार्यकर्त्यांनी गोपीचंद पडळकर यांना माफी मागण्याचा इशारा दिला आणि जर माफी न आल्यास आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला.