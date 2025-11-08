Kolhapur News: ओबीसी महिला प्रवर्गामुळे रंगणार बहुरंगी सामना; कळेत राजकीय घराण्यांची धावपळ वाढली!

कळे: पन्हाळा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील कळे जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आरक्षित झाल्याने या मतदारसंघातील इच्छुक पुरुष नेते सत्ता मिळवण्यासाठी सौभाग्यवतींना, सूनबाईंना किंवा वारसदार महिलांना राजकीय मैदानात उतरवण्याच्या तयारीत आहेत. काही नेत्यांनी आधीच ओबीसी दाखले काढले आहेत; तर काहींची दाखला काढण्यासाठी लगबग सुरू आहे. - सरदार एन. काळे, कळे.मतदारसंघात कळे व वेतवडे या दोन पंचायत समिती गणांचा समावेश होतो. गत निवडणुकीतील शिवसेनेचे विजयी उमेदवार सर्जेराव ज्ञानदेव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली..Shirol election: महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी थेट रिंगणात; दत्तवाड मतदारसंघात बंडखोरीची चिन्हे!.शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी मताधिक्याने विजय मिळवला होता. आमदार नरके यांचे मतदारसंघात प्राबल्य वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. .राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे गट), भाजप, शिवसेना (ठाकरे गट), वंचित बहुजन आघाडीकडे त्या-त्या पक्षातील इच्छुक संपर्क साधत आहेत. इच्छुकांतून बंडखोरी होऊ नये म्हणून नेते सावधपणे संवाद साधत आहेत.\r\n\r.Zilla Parishad Election: सर्वच गट सर्वसाधारण सुटल्याने इच्छुकांची भाऊगर्दी; युती, आघाडीकडे सर्वांचे लक्ष .गत निवडणुकीत ‘केडीसीसी’चे माजी संचालक व यशवंत संघाचे चेअरमन संदीप अरुण नरके (काँग्रेस), कळे - खेरिवडे ग्रामपंचायतीवर अनेक वर्षे सत्ता असणारे तसेच कळे-सावर्डे धरण संस्थेवर एकहाती सत्ता असणारे .सर्जेराव ज्ञानदेव पाटील (शिवसेना), आमदार विनय कोरे यांचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते युवराज गणपती बेलेकर (जनसुराज्य शक्ती), शिवसेनेचे बंडखोर सर्जेराव दत्तू पाटील हे मातब्बर रिंगणात उतरल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे या मतदारसंघाच्या निकालावरती लक्ष लागून राहिले होते. .उमेदवाराचा प्रभाव, प्रचारातील मुद्दे, पक्षाची-गटाची ताकद, जात वर्गाची समीकरणे यावरही मतांची गोळाबेरीज महत्त्वाची ठरते. या सर्व घडामोडीमध्ये कोण आघाडी घेणार हे निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. इच्छुक असे... शिवसेना : सरिता सुभाष पाटील, वर्षा बाजीराव पाटील (कळे), मनीषा अरुण पाटील (मल्हारपेठ- सावर्डे), राजश्री रवींद्र चौगुले (पुनाळ), सुरेखा प्रधान पाटील (मरळी), जनसुराज्य शक्ती : .अरुणा संजय पाटील, शोभा युवराज बेलेकर, अनघा एकनाथ पाटील (कळे), रजनी प्रशांत नारकर (मल्हारपेठ). काँग्रेस : ऋतुजा मनोज पाटील (कळे), पुष्पा विक्रांत पाटील, शारदा सुनील पाटील (पुनाळ), संपदा सुरेश नाईक (मरळी), राष्ट्रवादी ( अजित पवार गट) : स्नेहल संदीप टिक्के (सुळे) माधुरी विनोद पाटील ( गोगवे), .शारदा दत्तात्रय पाटील ( मल्हारपेठ), भाजप : अर्चना मंदार परितकर (मोरेवाडी) शिवसेना (ठाकरे गट) : मनीषा प्रशांत पोवार (कोदवडे) दृष्टिक्षेपात २०१७ ची निवडणूक : सर्जेराव ज्ञानदेव पाटील (शिवसेना)- १०३७३ (विजयी) युवराज गणपती बेलेकर (जनसुराज्य शक्ती)- ९१८३ संदीप अरुण नरके (काँग्रेस)- ६६५५ सर्जेराव दत्तू पाटील (अपक्ष)- ६२३ तानाजी दगडू कांबळे (बहुजन समाज पक्ष)- ३६७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.