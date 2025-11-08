पश्चिम महाराष्ट्र

Kolhapur News: ओबीसी महिला प्रवर्गामुळे रंगणार बहुरंगी सामना; कळेत राजकीय घराण्यांची धावपळ वाढली!

ZP election: कळे जिल्हा परिषद मतदारसंघ ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने मतदारसंघात नेत्यांची गडबड वाढली आहे. अनेक पुरुष नेते आपल्या पत्नी, सून किंवा मुलींना मैदानात उतरवण्याच्या तयारीत असून, ओबीसी दाखले मिळवण्याची धावपळ सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कळे: पन्हाळा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील कळे जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आरक्षित झाल्याने या मतदारसंघातील इच्छुक पुरुष नेते सत्ता मिळवण्यासाठी सौभाग्यवतींना, सूनबाईंना किंवा वारसदार महिलांना राजकीय मैदानात उतरवण्याच्या तयारीत आहेत. काही नेत्यांनी आधीच ओबीसी दाखले काढले आहेत; तर काहींची दाखला काढण्यासाठी लगबग सुरू आहे. - सरदार एन. काळे, कळे

