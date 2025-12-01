पश्चिम महाराष्ट्र

Army Jawan : देशासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या जवानाचा यथोचित सन्मान; सैनिकाच्या 'त्या' कृतीने जिंकली मने, असं काय केलं?

Grand Felicitation Ceremony for Retired Army Jawan Nagesh Dhale in Budihal : बुदिहाळ येथील जवान नागेश ढाले यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त गावकऱ्यांनी त्यांचा भव्य सत्कार केला. २२ वर्षांच्या सैन्य सेवेनंतर ढाले यांनी शहीद प्रकाश जाधव यांना मानवंदना दिली.
Grand Felicitation Ceremony for Retired Army Jawan Nagesh Dhale

Grand Felicitation Ceremony for Retired Army Jawan Nagesh Dhale

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on
Summary

  1. नागेश ढाले यांच्या सेवानिवृत्तीचा बुदिहाळ गावात मोठ्या उत्साहात सत्कार झाला.

  2. २२ वर्षांच्या सेवेत त्यांनी देशभरातील अनेक केंद्रांवर कामगिरी बजावली.

  3. कार्यक्रमात गावकऱ्यांसह तरुण मंडळांचा मोठा सहभाग होता.

यमगर्णी (ता. २) : बुदिहाळ येथील जवान नागेश ढाले (Army Jawan Nagesh Dhale) यांच्या सेवानिवृत्ती निमित्त सोमवारी (ता. १) ग्रामस्थांकडून त्यांचा यथोचित सत्कार करण्यात आला. गावात आगमन होताच महिलांनी औक्षण करून स्वागत केले, तर ढाले दाम्पत्यांची गाडीतून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली.

Loading content, please wait...
Karnataka
Jammu And Kashmir
indian army
Nipani
Army Chief
army officer
bengaluru
Army jawan
Belgaum District

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com