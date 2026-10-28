Farmers Protest: ऊस उत्पादक आक्रमक का ? ;बेळगाव जिल्ह्यात आंदोलनाचे केंद्र; केंद्र-राज्य सरकारला आव्हान

बेळगाव: एकूण ८६ साखर कारखाने असलेल्या कर्नाटकात सध्या ऊस दरावरून संघर्ष सुरू आहे. तब्बल ३० कारखाने असणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्यात या आंदोलनाचे केंद्र ठरले आहे. साखरेचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यात अलीकडच्या वर्षांत ऊस आंदोलनाची मोठी धग तयार झाली असून केंद्र व राज्य सरकारला शेतकऱ्यांनी आव्हान दिले आहे. यातून टप्प्याटप्प्याने अधिक दर घेण्यात यशही आल्याचे काही वर्षांपासून दिसून येत आहे.- रवींद्र मंगावे.ऊस उत्पादनात देशात कर्नाटकचा तिसरा क्रमांक लागतो. राज्यात सर्वाधिक ऊस उत्पादन घेणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये बेळगावचा समावेश होतो. याशिवाय बागलकोट, मंड्या यांसह १६ हून अधिक जिल्ह्यांत ऊस पिकविला जातो. पुन्हा एकदा ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. प्रतिटन उसाला ५,५०० रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत केंद्र सरकारने तज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय संयुक्त समिती स्थापन केली आहे, मात्र ही समिती ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यात यशस्वी होईल का? समितीने दिलेल्या अहवालाची सरकार अंमलबजावणी करेल का? याची कोणतीही खात्री नाही. त्यामुळे पुढील वर्षीही ऊस उत्पादकांचे आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः कारखानदार व शेतकऱ्यांशी सतत बारा तास चर्चा करूनही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता बळावली आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या साखर दर निश्चिती आणि कारखानदारांच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्यात आला आहे. दोन दिवसांत तोडगा निघेल असे सांगून कारखाने सुरू करण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनेने धुडकावून लावल्याने कारखाने सुरू होण्याचे संकेत दिसत नसल्याची स्थिती आहे..रंगराजन समितीची शिफारसजगात सर्वाधिक ऊस उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या ब्राझीलमध्ये उसासाठी मुक्त बाजारपेठेची व्यवस्था आहे. जागतिक साखर बाजारपेठ आणि इथेनॉलच्या किमती निश्चित होण्यात ब्राझीलची महत्त्वाची भूमिका आहे, मात्र ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश असलेल्या भारतात उसाला मुक्त बाजारपेठेतील दर व्यवस्था लागू करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकार रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) निश्चित करून तसेच साखरेच्या विक्रीवर कोटा पद्धत लागू करून बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवते. रंगराजन समितीसारख्या (२०१२) अनेक तज्ज्ञ समित्यांनी ऊस क्षेत्राला मुक्त बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत आणण्याची शिफारस केली आहे, मात्र सरकारने या शिफारशी स्वीकारलेल्या नाहीत. शेतकरी, ग्राहक आणि साखर कारखान्यांचे हित जपण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.राज्य सरकारांची एसएपीउत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना आणि उत्तराखंड या राज्यांत उसासाठी राज्य सरकारकडून जाहीरपणे राज्य निर्धारित किंमत (एसएपी) दिली जाते. ही किंमत केंद्र सरकारच्या एफआरपीपेक्षा अधिक असते. शेजारील तमिळनाडूमध्ये स्वतंत्र एसएपी जाहीर केली जात नसली, तरी केंद्राच्या एफआरपीव्यतिरिक्त प्रतिटन २,७०९.५० रुपयांचे विशेष प्रोत्साहनपर अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातही राज्य सरकारने एसएपी जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे..शेतकऱ्यांचा आक्षेप काय?उसाला मुक्त बाजारपेठ न देण्यामागे साखर कारखानदारांची प्रभावशाली लॉबी आणि राजकीय हितसंबंध ही प्रमुख कारणे असल्याचा दावा शेतकरी संघटना आणि काही आर्थिक तज्ज्ञ करतात. भारतात, विशेषतः उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात अनेक साखर कारखाने प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या मालकीचे आहेत किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये लाखो शेतकरी आणि कामगार असल्याने हा उद्योग मोठ्या मतदार वर्गाशी संबंधित आहे. तसेच निवडणुकांच्या काळात या उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होतात. त्यामुळे साखर उद्योगाची राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील पकड मजबूत असल्याचे मत व्यक्त केले जाते.सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, साधारणतः १५ ते २५ किलोमीटरच्या निश्चित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आपला ऊस संबंधित साखर कारखान्यालाच पुरवावा लागतो. त्यामुळे कारखान्यांना त्या क्षेत्रात एकाधिकारासारखी स्थिती प्राप्त होते. मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास शेतकरी अधिक दर देणाऱ्या अन्य जिल्ह्यांतील किंवा परिसरातील कारखान्यांना ऊस विकू शकतील, मात्र साखर उद्योगातील प्रभावशाली लॉबी मुक्त बाजारपेठेच्या अंमलबजावणीला विरोध करत असल्याचा आरोप केला जातो. या लॉबीला विरोध करण्यास कोणतेही सरकार तयार नसल्याचेही शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे..मुक्त बाजारपेठेबाबत सरकारचे मतएफआरपी निश्चित केल्यामुळे बाजारात साखरेच्या किमती घसरल्या, तरी साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना ठरवून दिलेला किमान दर द्यावाच लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळता येते.ऊस तोडल्यानंतर २४ तासांच्या आत त्याचे गाळप करणे आवश्यक असते. विलंब झाल्यास उसातील साखरेचे प्रमाण कमी होत जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला ऊस दूरच्या बाजारपेठेत नेऊन मुक्तपणे लिलावात विकणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. परिणामी, उपलब्ध असलेल्या दरात ऊस विकण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ शकते.सरकार प्रत्येक साखर कारखान्यासाठी ठरावीक किलोमीटरच्या परिघातील ऊस राखीव क्षेत्र निश्चित करते. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी संबंधित कारखान्यालाच ऊस पुरवायचा असतो. त्याचबरोबर कारखान्यानेही ठरावीक कालावधीत आणि निर्धारित दराने ऊस खरेदी करणे बंधनकारक असते.उसापासून इंधनासाठी इथेनॉल आणि वीज निर्मितीसाठी बगॅस तयार केला जातो. देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि खनिज तेलाची आयात कमी करणे, या उद्देशाने इथेनॉल उत्पादनासाठी किती ऊस वापरायचा आणि त्यासाठी किती दर द्यायचा, यावर सरकार नियंत्रण ठेवू शकते. सरकारच्या मते या धोरणांमुळे ऊस उत्पादकांना इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक दर आणि बाजारपेठेची हमी मिळते..ऊस उत्पादकांसमोरील संकटेसाधारणतः उसाचे पीक जातीनुसार १० ते १४ महिन्यांत काढणीसाठी तयार होते, मात्र काढणीच्या वेळी मजुरांची कमतरता, वाढलेली मजुरी आणि वाहतूक खर्च यांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. पर्याय म्हणून ऊस तोडणी यंत्रांचा वापर करता येतो; मात्र ही यंत्रे महाग असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. केंद्र सरकार उसासाठी एफआरपी निश्चित करते; मात्र प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या दरावर साखरेच्या उताऱ्याचाही परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, बागलकोट आणि बेळगाव विभागात उसाचा साखर उतारा ११ ते ११.५ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या भागातील उसाला तुलनेने अधिक दर मिळू शकतो.शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी मार्ग कोणते?ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अनेक दशकांचा इतिहास आहे, मात्र शेतकऱ्यांमध्ये जातीय आणि राजकीय मतभेद निर्माण करून आंदोलन कमकुवत केले जाते, असा आरोप केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पर्यायी मार्गांचाही विचार करण्याची गरज आहे.स्थानिक पातळीवर गुऱ्हाळांना प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी गट स्थापन करणे आणि सेंद्रिय गूळ, उसाचा रस तसेच उसापासून तयार होणाऱ्या अन्य प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांचे लघुउद्योग सुरू करणे, हे पर्याय ठरू शकतात.शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) स्थापन करून मूल्यवर्धित उत्पादने थेट बाजारपेठेत विकल्यास साखर कारखान्यांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.उसाला योग्य दर, वेळेत पैसे आणि उत्पादनाच्या विक्रीसाठी अधिक पर्याय मिळावेत, यासाठी सरकारी धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे पर्यायी प्रक्रिया उद्योग उभारण्यावरही भर देणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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