Sangli ZP : कसबे डिग्रजमध्ये राजकीय रणसंग्राम! काँग्रेसचा बालेकिल्ला हादरला, जनसुराज्य-शिवसेनेची कडवी लढत

Political Fight : कसबे डिग्रज जिल्हा परिषद मतदारसंघात यंदाची निवडणूक केवळ उमेदवारांची नसून राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई ठरत आहे. काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला असलेल्या या गटात महाविकास आघाडी आणि महायुती आमनेसामने आले.
Candidates and party workers campaigning intensively in Kasbe Digraj ZP constituency.

बाळासाहेब गणे - सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
तुंग : कसबे डिग्रज (ता. मिरज) हा जिल्हा परिषद मतदारसंघ दोन विधानसभा मतदार संघांत विभागला गेला आहे. अपवाद वगळता हा गट सातत्याने कायमच अटीतटीच्या लढतीसाठी ओळखला जातो.

